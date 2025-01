Fifa disponibiliza ingressos para eliminatórias do Mundial; veja preços para acompanhar o Palmeiras

O Palmeiras divulgou na manhã desta quinta-feira (9) o processo para aquisição de ingressos caso a equipe comandada por Abel Ferreira garanta classificação à fase eliminatória do Mundial de Clubes, que será disputado nos Estados Unidos, entre junho e julho.

continua após a publicidade

+ Palmeiras anuncia novo patrocinador; veja detalhes

As entradas serão comercializadas pela Fifa através do site da entidade. Para ter acesso as vendas, no entanto, os torcedores precisarão regastar novos códigos pelo domínio: www.ingressospalmeiras.com.br.

Caso o Palmeiras não se classifique para a próxima fase, a Fifa cancelará automaticamente os ingressos condicionais das respectivas partidas e reembolsará em até 30 dias úteis os torcedores que os adquiriram. A organizadora da competição cobrará uma taxa de reembolso no valor de 10 dólares (R$ 60,6) por ingresso.

continua após a publicidade

Como adquirir ingressos

1. Acessar o site fifa.com/tickets ;

; 2. Selecionar a opção “Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025”;

3. Na caixa “Ingressos”, clicar em “Conheça suas opções”;

4. Em “Club Fans Tickets”, clicar em “Support your club”;

5. Selecionar o Palmeiras;

6. Fazer o login com e-mail e senha cadastrados (ou realizar o cadastro, caso ainda não tenha);

7. Inserir o código resgatado e efetuar a compra do ingresso com pagamento via cartão de crédito (PayPal).

Valores dos ingressos

Oitavas de final - arquibancada superior: 116 dólares (R$ 702); arquibancada inferior: 214 dólares (R$

Quartas de final - arquibancada superior: 279 dólares (R$ 1.690); arquibancada inferior: 496 dólares (R$ 2.842)

Semifinal - arquibancada superior: 526 dólares (R$ 3.187); arquibancada inferior: 995 dólares (R$ 6.029)

Final - arquibancada superior: 892 dólares (R$ 5.405); arquibancada inferior: 2.230 dólares (R$ 13.513)

Contratado nesta janela, Paulinho irá reforçar o Palmeiras no Mundial de Clubes (Foto: Reprodução/Instagram)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Grupo do Palmeiras