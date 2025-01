Palmeiras anuncia novo patrocinador; veja detalhes

O Palmeiras anunciou na manhã desta quinta-feira (9) a Sil Fios e Cabos Elétricos como nova patrocinadora. A empresa vai estampar as mangas das camisas do clube até o fim de 2026. O acordo contempla as equipes masculina, feminina e de base do Alviverde.

A estreia da nova parceria acontecerá hoje, na partida entre Palmerias e Oeste, às 17h (de Brasília), na Arena Barueri, pela Copa São Paulo de Futebol Júnior (Copinha). Os valores, no entanto, não foram divulgados.

- As recentes conquistas dentro de campo e a credibilidade alcançada fora dele fazem com que muitas empresas conceituadas se interessem em estampar as suas marcas na camisa do Palmeiras. Estamos extremamente orgulhosos desta parceria com a Sil, uma gigante no setor elétrico. Será uma união de muito sucesso - afirmou Everaldo Coelho, vice-presidente de Marketing e Comunicação do clube paulista.

Além da Sil, o Departamento de Marketing do Palmeiras acertou um acordo com a SportingBet, nova patrocinadora máster do clube, ainda em dezembro.

O vínculo entre as partes é válido por três temporadas, com opção de extensão por mais um ano, e prevê o pagamento anual de R$ 100 milhões fixos, além de R$ 70 milhões em possíveis metas - pelo desempenho dos times feminino e masculino.

Estreia do novo patrocinador do Palmeiras acontece nesta quinta-feira (9), em partida válida pela fase de grupos da Copinha (Foto: Marco Miatelo/AGIF)

Com isso, o Palmeiras espera arrecadar mais de R$ 200 milhões com patrocínios no uniforme em 2025, após o fim da parceria de exclusividade com a Crefisa, encerrada no último ano.