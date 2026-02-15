Palmeiras roda elenco e depende de tropeço para garantir liderança do Paulistão

O Palmeiras terá uma escalação alternativa na última rodada do Paulistão. Após repetir os titulares nos últimos três compromissos, Abel Ferreira promoverá mudanças, já que o clube está garantido no mata-mata do estadual.

continua após a publicidade

+ Vitor Reis coloca Palmeiras como prioridade no Brasil e compara Abel a Guardiola: 'Apaixonados'

Com 15 pontos, o Palmeiras ocupa atualmente a segunda colocação geral, atrás apenas do Novorizontino. Para terminar a primeira fase na liderança, o Alviverde precisa vencer o Guarani, na Arena Barueri, além de torcer por um tropeço do rival, que enfrenta o Red Bull Bragantino fora de casa.

A tendência é que as principais peças do elenco sejam preservadas visando à sequência de jogos. Com isso, nomes como Andreas Pereira, Gustavo Gómez, Vitor Roque e Flaco López devem começar no banco de reservas.

continua após a publicidade

A comissão técnica não terá Jhon Arias à disposição para a partida. Apresentado oficialmente na última sexta-feira, o colombiano realizou sua primeira atividade um dia depois e deverá fazer sua estreia apenas nas quartas de final do estadual.

O adversário alviverde, por sua vez, será conhecido apenas ao término da rodada e, posteriormente, as datas e os horários serão detalhados pela Federação Paulista de Futebol (FPF), responsável pela organização do campeonato.

continua após a publicidade

Palmeiras venceu o Corinthians por 1 a 0, na Neo Química Arena, no último compromisso que realizou pelo Paulistão (Foto: ESDRAS MARTINS / Mochila Press / Gazeta Press)

Palmeiras e Guarani se enfrentam neste domingo (15), às 20h30 (de Brasília), na Arena Barueri, pela oitava e última rodada da primeira fase do Paulistão.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

🍀Aposte na vitória do Palmeiras contra o Guarani na última rodada do Paulistão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.