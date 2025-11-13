Coordenador da base explica por que afastou Sub-17 do Palmeiras: 'Clube não pode ser refém'
João Paulo Sampaio explicou a punição na reta final do Campeonato Paulista da categoria, em outubro
- Matéria
- Mais Notícias
João Paulo Sampaio, coordenador da base do Palmeiras, explicou os motivos para afastar toda a delegação do Sub-17, que inclui elenco e comissão técnica, na reta final do Campeonato Paulista da categoria, em outubro. Segundo informou o diretor, a punição foi um recado para combater interesses individuais.
Santos x Palmeiras: CBF define arbitragem para o clássico pelo Brasileirão
Brasileirão
Palmeiras arma logística especial para convocados e mira ter artilheiro contra o Santos
Palmeiras
Jornalista analisa briga nos bastidores de Flamengo e Palmeiras: ‘De 5ª série’
Fora de Campo
➡️ Palmeiras afasta equipe sub-17 por 'briga de ego' e conflitos internos e reforça pulso firme na base
– Hoje ele (jogadores) são empresas, principalmente nos grandes clubes. Eles têm o estafe deles, o empresário, fisioterapeuta. São empresas dentro de um vestiário em um esporte coletivo. E cada um quer ver sua empresa. E aí? Acontece o que eu fiz. Afastei um time todo para dizer que a empresa é o Palmeiras – declarou, em entrevista ao Charla Podcast.
– A mãe geradora é o Palmeiras, esta empresa não se negocia, ninguém vai ser maior com seu estafe do que o Palmeiras. Só está aqui pelo Palmeiras e não seremos refém de vocês - continou João Paulo Sampaio.
Na época do ocorrido, o Palmeiras não divulgou destalhes do que aconteceu para gerar o afastamento coletivo, e o clube disputou a competição com atletas do Sub-16. João Paulo Sampaio afirmou que "afastou para dar o recado".
➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras
– Funcionou e espero que seja o primeiro de muitos. O clube não pode ser refém de adolescentes e crianças, porque depois vão se transformar em monstros. A gente tem este poder, a família às vezes não tem, porque ele já é o chefe da família. O sonho não é dele, só. É da família, de um pai que não foi, frustrado. Estas empresas dentro dos clubes, o clube não pode virar refém. Espero que muitos façam isso para a formação não só como atleta, mas como homem. Só está lá, porque o clube existe – completou.
A punição foi válida para a disputa do Paulista da categoria e o grupo afastado seguiu o cronograma de treinamentos para o restante da temporada..
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias