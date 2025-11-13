Coordenador da base explica por que afastou Sub-17 do Palmeiras: 'Clube não pode ser refém'

João Paulo Sampaio, coordenador da base do Palmeiras, explicou os motivos para afastar toda a delegação do Sub-17, que inclui elenco e comissão técnica, na reta final do Campeonato Paulista da categoria, em outubro. Segundo informou o diretor, a punição foi um recado para combater interesses individuais.

– Hoje ele (jogadores) são empresas, principalmente nos grandes clubes. Eles têm o estafe deles, o empresário, fisioterapeuta. São empresas dentro de um vestiário em um esporte coletivo. E cada um quer ver sua empresa. E aí? Acontece o que eu fiz. Afastei um time todo para dizer que a empresa é o Palmeiras – declarou, em entrevista ao Charla Podcast.

– A mãe geradora é o Palmeiras, esta empresa não se negocia, ninguém vai ser maior com seu estafe do que o Palmeiras. Só está aqui pelo Palmeiras e não seremos refém de vocês - continou João Paulo Sampaio.

Na época do ocorrido, o Palmeiras não divulgou destalhes do que aconteceu para gerar o afastamento coletivo, e o clube disputou a competição com atletas do Sub-16. João Paulo Sampaio afirmou que "afastou para dar o recado".

– Funcionou e espero que seja o primeiro de muitos. O clube não pode ser refém de adolescentes e crianças, porque depois vão se transformar em monstros. A gente tem este poder, a família às vezes não tem, porque ele já é o chefe da família. O sonho não é dele, só. É da família, de um pai que não foi, frustrado. Estas empresas dentro dos clubes, o clube não pode virar refém. Espero que muitos façam isso para a formação não só como atleta, mas como homem. Só está lá, porque o clube existe – completou.

A punição foi válida para a disputa do Paulista da categoria e o grupo afastado seguiu o cronograma de treinamentos para o restante da temporada..