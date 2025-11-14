Felipe Melo analisa situação de Vitor Roque, do Palmeiras: 'É óbvio'

Ex-jogador e comentarista da Globo, Felipe Melo analisou a situação de Vitor Roque, do Palmeiras. O atacante Denunciado no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por suposto caso de homofobia em uma postagem nas redes sociais.

Durante o programa "Seleção Sportv", nesta quinta-feira (13), Felipe Melo disse que Vitor Roque, do Palmeiras, errou ao fazer a postagem depois da vitória contra o São Paulo. Ainda assim, o ex-jogador pediu compreensão com o atleta.

- As pessoas tem que entender a transição do mundo. Há um tempo atrás, existia esse tipo de brincadeira nas emissoras. Os programas esportivos já vinham com esse tipo de brincadeira. Mas houve a transição. É óbvio que ele (Vitor Roque, do Palmeiras) errou. Só que nós temos que entender que no meio do futebol essas brincadeiras existem, infelizmente, e são corriqueiras - começou Felipe Melo.

- A primeira punição tem que ser uma medida educativa, não tem jeito. Tem que ser uma medida educativa. Tem que educar. Ele errou, e para ele ter uma credibilidade, expor um pensamento dele, ele tem que respeitar todas as causas. Tem que haver o respeito. - completou sobre o caso de Vitor Roque, do Palmeiras.

Vitor Roque, do Palmeiras, respondeu sobre o caso em coletiva

O atacante Vitor Roque, do Palmeiras, defendeu-se nesta quinta-feira (13). O jogador está em Londres com a Seleção Brasileira, que fará os dois últimos amistosos do ano diante de Senegal (sábado, 15) e Tunísia (terça, 18).

— A cabeça está tranquila. Não vejo (motivo) para uma suspensão. Vejo muitos falando, uma conversa educativa acho que já é válida — considerou Vitor Roque, do Palmeiras, durante entrevista coletiva.

Vitor Roque foi enquadrado no artigo 243-G do Código Brasileiro de Justiça Brasileira (CBJD), que trata sobre discriminação. Se for condenado, o atacante pode ser suspenso entre cinco e dez partidas. Assim, ficaria de fora do restante do Brasileirão, a menos que atuasse sob efeito suspensivo. O julgamento em primeira instância está marcado para a próxima segunda-feira (17).

O atacante do Palmeiras, no entanto, insiste que a postagem que ocasionou a denúncia da procuradoria do STJD não tem cunho discriminatório.

— Queria falar que não foi nada por esse lado que muitos estão falando, por homofobia, nada. Foi só uma brincadeira ali, que na hora postei sem maldade, mas estão levando para outro lado já. Quem achar isso, peço desculpa já de antemão — disse Vitor Roque, do Palmeiras.

— E não, não temo (ser suspenso) não, porque os advogados do Palmeiras já estão trabalhando também. Espero continuar ajudando o Palmeiras da melhor forma possível - completou o atacante.