Palmeiras tem ‘trio ideal’, e Abel planeja mudanças devido à maratona de jogos

O Palmeiras finaliza, na manhã deste sábado, a preparação para o próximo compromisso no Campeonato Brasileiro e, em seguida, embarca para o Ceará, onde enfrenta o Fortaleza, na Arena Castelão. Para o duelo, o técnico Abel Ferreira contará novamente com Vitor Roque, Estêvão e Paulinho — trio considerado o ideal no ataque.

Com a maratona de jogos fora de casa em abril, a comissão técnica deve repetir as escolhas adotadas na partida contra o Internacional e poupar alguns jogadores. No Beira-Rio, Emiliano Martínez deu lugar a Aníbal Moreno por questões físicas, enquanto Giay entrou na vaga de Fuchs para oferecer maior sustentação nos duelos individuais com os pontas adversários.

– Olha, para ser sincero, para eu não ficar estressado, é um jogo de cada vez. Recuperar os jogadores, o staff, o treinador. Os jogadores sentem o desgaste, mas nós também. Sobretudo nas viagens. Não durmo o tanto que gostaria e o sono é um dos maiores reparados da condição física – explicou o treinador.

Afastado há pouco mais de uma semana por causa de um trauma na coxa direita, Lucas Evangelista foi liberado pelo departamento médico, treinou normalmente com o restante do elenco durante a semana e deve reforçar a equipe no duelo contra o Fortaleza.

O Palmeiras soma dez pontos em quatro rodadas e divide a liderança do Brasileirão com o Flamengo. Os cariocas, no entanto, levam vantagem nos critérios de desempate (nove gols de saldo contra 2 da equipe paulista).

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, em partida do Brasileirão (Foto: Fabio Giannelli/AGIF

Provável escalação do Palmeiras

Uma possível escalação do Palmeiras para o duelo tem: Weverton; Giay (Bruno Fuchs), Gustavo Gómez, Micael e Piquerez; Emiliano Martínez, Richard Ríos e Felipe Anderson; Facundo Torres, Estêvão e Vitor Roque.

As equipes se enfrentam no próximo domingo (20), a partir das 18h30 (de Brasília), na Arena Castelão, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.