Jogador formado no Palmeiras posta foto com camisa de rival brasileiro

Cria das categorias de base do Palmeiras, Danilo publicou em suas redes sociais, na tarde desta sexta-feira (18), uma foto na academia vestindo uma regata do Bahia. Antes de chegar a São Paulo, o jogador defendeu o clube baiano entre 2012 e 2015.

continua após a publicidade

+ Weverton preocupa? Veja condição física do goleiro do Palmeiras após lesão

O meio-campista foi negociado com o Nottingham Forest, da Inglaterra, ainda em 2023, por 20 milhões de euros (aproximadamente R$ 110 milhões na cotação da época). Do valor total, metade foi paga à vista pelos ingleses, enquanto o restante foi parcelado entre 2024 e 2025.

Dono de 80% do passe do atleta, o Palmeiras negociou nos bastidores para ter 10% do lucro de uma futura venda de Danilo, além da parcela fixa como clube formador.

continua após a publicidade

Um dos principais destaques da base, Danilo foi promovido ao elenco principal em 2020 e logo se transformou em titular. Pelo Verdão, ele acumula duas Libertadores (2020 e 2021), um Campeonato Brasileiro (2022), um Paulistão (2022), uma Copa do Brasil (2020) e uma Recopa Sul-Americana.

Na Inglaterra, a cria da Academia divide elenco com o goleiro Carlos Miguel e o zagueiro Murillo, ambos ex-jogadores do Corinthians. Presente na rotação do técnico Nuno Espírito Santo, Danilo acumula 10 jogos em 2025 e é um dos responsáveis pela boa campanha do Nottingham Forest, que ocupa a terceira colocação da Premier League — posição que garante vaga na próxima edição da Liga dos Campeões.

continua após a publicidade

Danilo, meia formado nas categorias de base do Palmeiras, com camisa do Bahia (Foto: reprodução)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Números de Danilo pelo Palmeiras

Promovido por Vanderlei Luxemburgo ao profissional, Danilo precisou de pouco tempo para se adaptar à mudança e logo conquistou uma vaga entre os titulares no meio de campo.

Ao todo, o jogador disputou 141 partidas profissionais, com 12 gols marcados e oito assistências distribuídas.