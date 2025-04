Fortaleza e Palmeiras se enfrentam neste domingo (20), na Arena Castelão, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília). O histórico do confronto aponta para uma vantagem do Tricolor nas partidas em casa.

As equipes já se enfrentaram em 13 jogos com mando de campo do Fortaleza. São cinco vitórias dos cearenses, duas dos paulistas e seis empates. Nas últimas seis edições de Brasileirão, o único triunfo dos visitantes no estado aconteceu em 2019: 1 a 0, com gol de Willian, hoje no América-MG.

Por outro lado, analisando o recorte total, a vantagem é palmeirense. Ao longo de 25 compromissos, foram dez resultados positivos do Verdão, oito do Tricolor e sete empates. Em gols, o Alviverde tem 51 e o Leão tem 28.

Fortaleza e Palmeiras em partida do Brasileirão de 2024 (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)

Na Arena Castelão, o último embate entre os clubes aconteceu em junho de 2024, pela 12ª rodada do Brasileiro. Com boa atuação, o Fortaleza superou o Palmeiras por 3 a 0. Os gols foram marcados por Lucero (duas vezes) e Bruno Pacheco.

Nesta edição, as equipes vivem momentos diferentes. O Fortaleza tem cinco pontos e ocupa a 12ª colocação, enquanto que o Palmeiras soma dez pontos e está na vice-liderança - o líder Flamengo tem os mesmos dez, mas está acima pelo saldo de gols.

Agendas de Fortaleza e Palmeiras

Depois do compromisso deste domingo, os clubes voltarão as suas atenções para a Copa Libertadores. O Fortaleza visitará o Atlético Bucaramanga-COL na quarta-feira (23), buscando sua primeira vitória no grupo E. No dia seguinte, fora de casa, o Palmeiras terá pela frente o Bolívar-BOL. O time paulista tem seis pontos e lidera a chave G.