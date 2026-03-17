Lucas Evangelista elogia entrega do Palmeiras após vitória: 'Bem ou mal, tem que ganhar'

A vitória do Palmeiras em cima do Mirassol por 1 a 0 no último domingo, pelo Brasileirão, foi conquistada mesmo diante das dificuldades encontradas pelo alviverde ao longo dos dois tempos, principalmente na reta final do duelo. Na estreia do clube no Allianz Parque em 2026, a entrega do elenco em campo para sustentar o resultado foi motivo de elogios do meia Lucas Evangelista, que saiu do banco de reservas no confronto na segunda etapa.

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Na tarde de segunda-feira (16), depois da reapresentação e do primeiro treino do elenco para os próximos compromissos, Evangelista concedeu entrevista coletiva e destacou a postura adotada pelos atletas dentro de campo, ressaltando que o principal objetivo eram os três pontos no duelo.

O jogador ponderou que não há como desassociar parte da dificuldade encontrada contra o Mirassol da maratona de jogos neste começo de temporada, mas que o Palmeiras leva uma vantagem por possuir um elenco amplo e com mais opções de jogadores de qualidade.

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- Por mais que a gente venha fazendo essa sequência de jogos, temos um elenco muito recheado, muito bom, tem jogador que está começando a jogar agora, outros sendo trocados, então estamos mantendo o nível sempre alto. É pegar esses três pontos que conseguimos ontem e dar sequência com mais confiança ainda - afirmou.

O duelo também marcou a reestreia do gramado do Allianz Parque, que foi trocado neste começo de ano, e se tornou alvo de elogios de atletas, do técnico Abel Ferreira e de rivais. Evangelista aprovou o novo sintético e aproveitou o momento da coletiva para falar da atmosfera no retorno do Palmeiras para seu estádio. Para ele, a disputa do Brasileirão passa também por atuações abaixo do esperado, mas que são sustentadas pela entrega dentro de campo.

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- Tá um tapete. Não só a gente, do Palmeiras, mas também o pessoal do Mirassol, todos elogiando. Muito bom voltar para casa, sentir o calor ainda maior da nossa torcida. O ambiente fica ainda melhor pra jogar. Foram três pontos bem importantes, sofremos bastante no final da partida, mas time que quer ser campeão é assim, jogando ou mal, tem que ganhar. Três pontos importantes que lá na frente podem fazer total diferença - disse.

Evangelista durante treinamento pelo Palmeiras. (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Transição para a geração mais nova do elenco

Com um elenco repleto de nomes conhecidos no futebol nacional, o Palmeiras se destaca sob o comando de Abel pela constante escolha de promover jovens da base para o time profissional. Evangelista também afirmou que busca transmitir a mentalidade vencedora para os jovens do elenco, que passam a entender como o alviverde funciona sob o comando do treinador Abel Ferreira.

- É necessário termos esses diferentes "setores" do elenco. Uma galera mais jovem, outra mais experiente… os gringos também, porque são outras culturas, aprendemos com eles e eles com a gente também. O que eu procuro passar para os mais jovens é para dar muito valor de estar aqui hoje, já rodei muitos clubes, bons e medianos, e estar no Palmeiras é a minoria da minoria. É valorizar ao máximo e, se for sair um dia, é para uma melhora, sempre de portas abertas, porque se sair daqui em baixa você vai se arrepender muito. A realidade do futebol não é essa [do Palmeiras] - disse.

O meia lembrou de uma brincadeira feita pelo experiente goleiro Marcelo Lomba, que lembrou aos os jogadores mais jovens surfavam na onda de nomes mais consagrados do elenco, como Raphael Veiga e Maike, e que a geração mais nova precisava manter o foco e trabalhar para ter o mesmo sucesso dentro de campo de jogadores marcantes na histórias do alviverde.

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