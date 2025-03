Jornalistas criticam declaração de Leila Pereira, do Palmeiras: ‘Foi infeliz’

Uma declaração de Leila Pereira, presidente do Palmeiras, chamou atenção nesta quarta-feira (12), após uma reunião na CBF, no Rio. Em conversa com jornalista, a mandatária do Alviverde voltou a falar sobre as críticas dos jogadores ao gramado sintético e afirmou que os atletas insatisfeitos deveriam "ficar na Europa". O comentário da empresária foi criticado por jornalistas nas redes sociais.

continua após a publicidade

➡️ Presidente do Palmeiras diz que só jogadores em fim de carreira reclamam do sintético

- Não é possível você comparar gramados europeus com a situação brasileira. É muito melhor você ter um gramado sintético de primeira linha do que jogar em gramados naturais esburacados, isso é uma coisa óbvia. A gente tem que discutir é a qualidade dos gramados no Brasil, não se o sintético é melhor do que o natural - começou Leila.

- Normalmente os atletas que reclamam são atletas mais velhos, que eu até compreendo que eles queiram prolongar ainda mais a vida profissional deles. Então, o que eles acham? Que isso pode encurtar a vida útil deles como atleta, mas normalmente são atletas que deveriam já ter parado de jogar futebol, ao invés de ficar reclamando do gramado. Se os gramados europeus são tão bons, ótimo, fiquem lá, não venham para cá - completou a presidente do Palmeiras.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Polêmica envolvendo gramado sintético

Em fevereiro, craques do futebol brasileiro como Neymar, Gerson, Gabigol, Dudu, Philippe Coutinho, Lucas Moura, Thiago Silva, Pablo Vegetti, Alan Patrick e outros iniciaram uma campanha contra o uso do gramado sintético no Brasil. No Brasileirão, três estádios têm grama completamente sintética, além dos estádios que contam com piso híbrido, ou seja, têm gramado natural e sintético misturados.

Veja os comentários dos jornalistas nas redes sociais: