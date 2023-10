Nesta quarta-feira (11), o jornal britânico "The Guardian" divulgou a aguardada lista do Next Generation de 2023, que destaca jovens talentos promissores no cenário internacional do futebol. A seleção, composta por jogadores nascidos em 2006, apresentou quatro brasileiros, sendo três deles do Palmeiras: Endrick, Luis Guilherme e Vitor Reis.