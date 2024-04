(Foto: Lazio/Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/04/2024 - 18:43 • São Paulo (SP)

O Palmeiras acertou a contratação do meia-atacante Felipe Anderson, que atua no futebol europeu há 11 temporadas e defendia a Lazio. O jogador de 31 anos assinou pré-contrato com o Verdão e vai reforçar o elenco de Abel Ferreira a partir de julho, após a abertura da janela internacional de transferências – o vínculo dele será válido até 31 de dezembro de 2027.

O Palmeiras superou a concorrência da Juventus para fechar com Felipe Anderson. Em fim de contrato com a Lazio, o meia-atacante era especulado para seguir no futebol italiano, e a Velha Senhora havia formalizado proposta salarial ao jogador nos últimos dias. Em 2023, o atleta também foi sondado pelo Santos, clube que o revelou ao futebol.

Felipe Anderson estreou profissionalmente em 2010, aos 17 anos, e ganhou destaque em 2012, quando somou 41 jogos, seis gols e oito assistências. No clube alvinegro, fez parte do elenco bicampeão paulista em 2011 e 2012, da Copa Libertadores de 2011 e da Recopa Sul-Americana de 2012.

Em sua segunda passagem pela Lazio, o brasileiro de 31 anos participou da campanha da equipe na Champions League e ajudou a classificar para o mata-mata, mas caiu para o Bayern de Munique nas oitavas de final.

Felipe Anderson bateu o recorde de partidas seguidas pela Lazio, que antes pertencia ao zagueiro Alfredo Monza, com 124 jogos em sequência no fim da década de 1930. Atualmente, o novo reforço do Palmeiras soma 144 confrontos consecutivos pelo time romano.