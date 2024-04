Dudu inicia penúltima fase de tratamento e se aproxima de retorno no Palmeiras

Dudu é o atleta do atual elenco com mais jogos pelo Palmeiras, com 443 jogos (Foto: Cesar Greco/ Ag. Palmeiras)







Copiar Link

Escrito por Gabriel Amorim • Publicada em 15/04/2024 - 14:25 • São Paulo

O Palmeiras se reapresentou nesta segunda-feira (15) na Academia de Futebol após a vitória na estreia no Brasileirão 2024 e a atividade contou com uma grande surpresa para a torcida alviverde.

➡️ Siga o Lance! Palmeiras no WhatsApp e acompanhe todas as notícias do Verdão

O atacante Dudu, participou da primeira parte do treino e atuou como 'coringa', iniciando a quarta fase de cinco de sua reabilitação da cirurgia no joelho direito. Nesta etapa, o camisa 7 fará readequação funcional com o Núcleo de Saúde e Performance e atividades gradativas com o elenco.

Dudu deve estar à disposição de Abel Ferreira a partir de maio para retornar aos gramados após mais de nove meses parado.

Na atividade desta segunda-feira (15), o Verdão já iniciou a preparação para pegar o Internacional na Arena Barueri, pela 2ª rodada do Brasileirão 2024, e o meia Lázaro falou sobre o início do alviverde no campeonato:

- A gente sabia que o jogo ia ser difícil. O Vitória voltando agora para a Série A, no primeiro jogo já pega o Palmeiras. É como o Abel nos falou, para nos colocarmos no lugar do adversário, saber que eles estariam muito motivados para jogar. Sabíamos também da euforia da torcida deles, faz com que eles se sintam mais motivados também e nos faz entrar mais concentrados. Mesmo sabendo da dificuldade do campo e do jogo, conseguimos abrir o placar com o gol do Richard e manter muito bem esse resultado, até com chance de ampliar. O mais importante, que eram os três pontos, a gente conseguiu. É sempre bom começar ganhando para dar confiança para o decorrer dos jogos - disse o meia-atacante que já fez nove jogos pelo Palmeiras.