Super Mundial pode ter Flamengo e Palmeiras como cabeças de chave

Escrito por Lance! • Publicada em 15/04/2024 - 14:22 • Rio de Janeiro (RJ)

Flamengo e Palmeiras podem ser cabeças de chave do Super Mundial de Clubes da Fifa, que será disputado em 2025. A entidade finaliza detalhes do regulamento da competição e do sorteio da fase de grupos, que deve ocorrer até julho deste ano. A informação é do portal Itatiaia.

Ao total, 32 times disputarão o Super Mundial. Eles serão divididos em oito grupos, cada um com quatro equipes e um cabeça de chave cada. Como uma das vagas no Pote 1 deve ser destinada ao representante do país sede (Estados Unidos), a Fifa estuda como distribuir as outras equipes para o sorteio e valia usar os rankings continentais como critério.

Além de Palmeiras e Flamengo, o Fluminense também tem vaga garantida no torneio. Os brasileiros foram campeões da Libertadores de 2021, 2022, e 2023, respectivamente, mas o Rubro-Negro e o Alviverde estão à frente no ranking. Atlético-MG, Botafogo, São Paulo e Grêmio podem conquistar um lugar, caso vençam a competição continental neste ano.

A primeira edição do Super Mundial será disputada entre 15 de junho e 13 de julho de 2025, nos Estados Unidos. Dos 32 participantes, 21 já foram definidos, e a Fifa espera que outros sete sejam definidos antes do sorteio de julho. Restariam o representante do país sede, o campeão da Libertadores 2024 e outros dois representantes da América do Sul via ranking - que não poderão ser brasileiros, pelo limite de equipes de um país.

