Palmeiras supera Flamengo nos bastidores e garante permanência de João Paulo Sampaio

O coordenador João Paulo Sampaio recusou a investida do Flamengo e irá permanecer no Palmeiras. O profissional comunicou a decisão na manhã desta quinta-feira (12) em telefonema para a presidente Leila Pereira.

continua após a publicidade

➡️ Dudu assina rescisão e não joga mais pelo Palmeiras

Sampaio, inclusive, chegou a se reunir virtualmente com Fernando Boto, principal favorito para assumir a coordenação do futebol rubro-negro após a eleição de BAP, que derrotou Rodrigo Dunshee em pleito realizado na última segunda-feira (9). A permanência do dirigente no Verdão foi informada inicialmente pelo "Ge" e confirmada pela reportagem do Lance!.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

No Palmeiras desde 2015, Sampaio foi fundamental na revelação de talentos como Endrick, hoje no Real Madrid, e Estêvão, negociado com o Chelsea. Apesar de ter balançado com a proposta do Flamengo, que busca reformular seu departamento de futebol após as eleições, o profissional decidiu permanecer no projeto atual.

continua após a publicidade

Ao todo, o Palmeiras investiu cerca de R$ 250 milhões durante o período em que o profissional esteve à frente do departamento e obteve um lucro de R$ 1,8 bilhão. O desempenho atraiu o interesse de outros clubes nos últimos anos, que tentaram contratá-lo, inclusive oferecendo remunerações superiores à atual.