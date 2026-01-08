Marlon Freitas relembra 'piscadinha' e explica mudança de perfil em apresentação no Palmeiras

Marlon Freitas não fugiu da pergunta e comentou sobre a "piscadinha" que deu no gramado do Nilton Santos durante a partida entre Palmeiras e Botafogo, confronto que foi fundamental para definir o campeão brasileiro de 2023.

Marlon Freitas detalha negócio entre Palmeiras e Botafogo e revela bastidores com Abel

À época, ambos os clubes disputavam ponto a ponto o título nacional. Após abrir vantagem, o Botafogo viu o Palmeiras, liderado pelo jovem Endrick, virar o marcador fora de casa. A ação de Marlon Freitas, direcionada a companheiros no banco de reservas, ocorreu com o confronto ainda empatado em 3 a 3. Já nos minutos finais, o zagueiro Murilo venceu uma disputa dentro da área adversária e marcou o quarto e último gol do Palmeiras.

Marlon Freitas admitiu, durante entrevista de apresentação, que se tratou de um gesto infeliz, além de revelar ter pedido desculpas a ambas as torcidas. O meio-campista afirmou que o ato não se repetirá ao longo de sua carreira, seja no Palmeiras ou em um eventual novo desafio.

- Um assunto delicado, não gosto de comentar muito, mas foi bom perguntar. Uma coisa que do Marlon (Freitas) não vão ver ou fazer. É uma coisa que eu não gosto de falar, foi um gesto infeliz da minha parte, não fui educado desta forma, não quis desrespeitar, senão não estaria aqui. Pedi desculpa aos torcedores do Botafogo que ficaram magoados, mas também aos do Palmeiras - iniciou

- Peço desculpas, não foi minha intenção, foi um gesto infeliz, sim. O gesto não vai se repetir. Foi difícil para mim, mas em nenhum momento me posicionei. Só vou mudar isso dentro de campo, com trabalho, dedicação, caráter. Não sou este Marlon, é totalmente diferente. É o que você vai ver nestes próximos anos. Foi uma infelicidade que não vai se repetir - finalizou.

Marlon Freitas ao lado da família durante apresentação como reforço do Palmeiras (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

Marlon Freitas é o primeiro reforço anunciado pelo Palmeiras nesta janela de transferências. Antes, a diretoria alviverde havia acertado a permanência de Bruno Fuchs, que atuou emprestado pelo Atlético-MG em 2025. O zagueiro assinou contrato com o clube até dezembro de 2029.