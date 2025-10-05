Clássico entre São Paulo e Palmeiras tem briga generalizada no campo

O clássico entre São Paulo e Palmeiras, no estádio do Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro, foi marcado por muita emoção dentro e fora de campo. Com cinco gols marcados, a partida também teve virada no placar e confusão entre os jogadores.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

No segundo tempo, aos 32 minutos, uma jogada ofensiva do Palmeiras desencadeou uma confusão entre o lateral Enzo Díaz e o atacante Vitor Roque. Ambos trocaram empurrões, provocando um “bolinho” de jogadores que se aproximaram e entraram na briga. O árbitro Ramon Abatti Abel (SC) e sua equipe de arbitragem precisaram intervir rapidamente para controlar o confronto.

Após a intervenção, o juiz aplicou cartões amarelos para os dois protagonistas da confusão. Para Vitor Roque, a situação é ainda mais complicada, já que estava pendurado e, por isso, não enfrenta o Juventude no próximo sábado (11), no Allianz Parque.

continua após a publicidade

Palmeiras busca a virada na segunda etapa

O São Paulo começou melhor e marcou os dois gols ainda no primeiro tempo, com Luciano abrindo o placar e Tapia ampliando. A equipe conseguiu impor seu ritmo ofensivo, mas cedeu espaço para a reação alviverde na etapa final.

Na segunda etapa, Abel Ferreira promoveu alterações que mudaram a postura do Palmeiras. Aos 24 minutos, Mauricio avançou pelo lado direito, driblou a marcação e cruzou para Vitor Roque diminuir o placar. Minutos depois, Flaco López recebeu a bola em jogada individual e empatou o duelo.

continua após a publicidade

Aos 43 minutos, o Palmeiras conseguiu a virada. Allan avançou e lançou para Aníbal Moreno, que cruzou com precisão na área. Sosa se antecipou à marcação do São Paulo e cabeceou firme, garantindo o gol que garantiu a vitória por 3 a 2 do Palmeiras.