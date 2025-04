Palmeiras domina, vence Corinthians e assume a liderança do Brasileirão sub-20

O Palmeiras venceu o Corinthians por 2 a 0 na tarde desta quinta-feira (24), na Arena Barueri, em partida válida pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. Erick Belé e Riquelme Fillipi marcaram os gols do Verdão no duelo.

Com o resultado, o Verdão chegou aos 14 pontos, ultrapassou o Cruzeiro nos critérios de desempate e assumiu a liderança da competição. Já o Timão segue com com nove, na parte de baixo da tabela de classificação.

Como foi o jogo?

O Palmeiras dominou amplamente as ações na primeira etapa. Com maior presença ofensiva, o Verdão acumulou chances e chegou a balançar as redes duas vezes com Erick Belé, mas ambas as jogadas foram invalidadas por impedimento. O Corinthians encontrou dificuldades para ultrapassar a linha do meio-campo e só levou perigo aos 13 minutos, com uma investida de Gui Negão.

As melhores oportunidades alviverdes passaram pelos pés de Erick Belé, Sorriso e Hittor, que, juntos, protagonizaram pelo menos duas ocasiões claras de gol. Já nos acréscimos, Erick Belé, que tivera dois tentos anulados, enfim marcou após cruzamento vindo da esquerda. O Palmeiras desceu para o vestiário em vantagem mínima de 1 a 0, mas o placar poderia ter sido mais elástico, tamanha a superioridade e o volume de jogo apresentados.

Os 45 minutos finais foram de amplo domínio alviverde. Após acumular chances para ampliar, Riquelme Fillipi desviou cruzamento de cabeça e venceu o goleiro Cadu para marcar o segundo do Verdão na Arena Barueri.

Na sequência, Erick Belé teve a oportunidade de ir às redes pela segunda vez, mas isolou cobrança de pênalti. Placar final: Palmeiras 2 x 0 Corinthians.

Erick Belé marcou na partida entre Palmeiras e Corinthians (Foto: Reprodução)

✅ FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 2 X 0 CORINTHIANS

7ª RODADA - BRASILEIRÃO SUB-20

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 24 de abril de 2025, às 16h (de Brasília);

📍 Local: Arena Barueri, em Barueri, em São Paulo;

⚽Gols: Erick Belé e Riquelme Fillipi.

Escalações

PALMEIRAS (Técnico: Lucas Andrade)

Aranha; Gilberto, Robson, Diogo e Arthur; Rafael Coutinho, Larson e Erick Belé; Heittor, Riquelme Fillipi e Sorriso.

CORINTHIANS (Técnico: Raphael Laruccia)

Cadu; Gabriel Caipira, Fernando, Gama e Vini Gomes; Caraguá, Thomas e Luiz Eduardo; Pellegrin, Leo Agostinho e Gui Negão.

Arbitragem