Pelo Brasileiro, a última e única partida que o camisa 9 começou como titular do time de Abel Ferreira no Allianz Parque foi justamente na estreia do atual campeão na competição, diante do Cuiabá. Portanto, nesta quinta-feira (19), diante do Atlético-MG, o jovem pode voltar a estar no 11 inicial na casa alviverde após três meses. A bola rola às 19h.