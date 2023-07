Em 2022, atuando pelo sub-15, Erick já havia se destacado com 19 gols em 26 jogos. Agora, no sub-17, ele mostrou que segue sendo goleador com 13 gols em 23 partidas. Em um duelo com o Araçatuba, pelo Paulistão, ele entrou no fim do primeiro tempo, fez três gols e ainda deu duas assistências na goleada por 5 a 0. E olha que ainda tem muita coisa para rolar em 2023. Os objetivos são bem claros: