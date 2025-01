Palmeiras segue preparação para o Paulistão com novidades da base

O Palmeiras seguiu na manhã desta quarta-feira (8) a preparação para o início do Campeonato Paulista. O elenco, que realizou atividades, contou com cinco novidades da base: O zagueiro Benedetti, os meios-campistas Allan, Figueiredo e Thalys e o atacante Luighi.

O quinteto, inscrito na Copa São Paulo de Futebol Júnior trabalhará com Abel Ferreira visanto o Estadual. Eles disputaram as primeiras rodadas da Copinha com o objetivo de ganhar ritmo de jogo e aprimorar o condicionamento físico.

- O objetivo da Base é formar jogadores para o Profissional. Os títulos são consequência deste trabalho, não são a prioridade. Vamos lembrar de que no ano passado o Palmeiras não conquistou a Copinha, mas revelou Vitor Reis e Estêvão. Sempre que um atleta do Sub-20 é aproveitado no elenco principal, todos nós, que trabalhamos na Base, ficamos felizes e nos sentimos valorizados - afirmou o coordenador geral da Base, João Paulo Sampaio.

Segundo João Paulo Sampaio, os jovens não foram liberados para se juntarem à Seleção Brasileira Sub-20 em razão do planejamento do clube paulista.

- O clube definiu que eles ficariam à disposição da comissão técnica do profissional. Isso cria também oportunidades para que outros atletas promissores possam se desenvolver durante a disputa da Copa São Paulo - concluiu o coordenador.

