Palmeiras tem seis novidades no elenco para 2025; veja chegadas e saídas

O Palmeiras se reapresentou na última segunda-feira (6) com seis novidades para iniciar a preparação para o Campeonato Paulista. Além dos atacantes Paulinho e Facundo Torres, únicas contratações do clube até o momento, quatro jogadores da base também participaram de testes físicos visando o início da temporada.

Titulares nas duas partidas do Verdão na Copinha, os atacantes Thalys e Luighi, o volante Figueiredo e o zagueiro Benedetti estiveram na Academia de Futebol e irão integrar o elenco comandado por Abel Ferreira em 2025.

Existe, inclusive, a possibilidade de alguns deles serem convocados pelo técnico português para compor o banco de reservas durante a competição de base, já que o grupo principal terá um período reduzido de preparação.

Durante o início da preparação, o Palmeiras tenta convencer o Fulham a negociar o brasileiro Andreas Pereira. O clube paulista já alinhou os detalhes com o estafe do meia e aguarda uma resposta dos ingleses para concluir as tratativas. A proposta permanece a mesma: 20 milhões de euros, com possíveis bonificações por metas atingidas.

O atacante Rony, por sua vez, está na mira de clubes do futebol brasileiro e pode deixar o Verdão ainda nesta janela. A diretoria vê uma eventual saída com bons olhos, mas aguarda uma proposta vantajosa para negociar o jogador. O Palmeiras detém 50% dos direitos econômicos do atleta.

Rony, atacante do Palmeiras, recebeu sondagens de clubes do futebol brasileiro (Foto: Mateus Bonomi/AGIF)

O zagueiro Michel, alvo do Talleres, da Argentina, e do Juventude, é outro jogador que pode deixar o Palmeiras. Ele é atualmente a última opção para o setor defensivo, ficando atrás dos titulares Gustavo Gómez e Murilo, além de Vitor Reis e Naves.