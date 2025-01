Palmeiras renova contrato com Gustavo Gómez; veja detalhes

O Palmeiras acertou nesta quarta-feira (8) a renovação de contrato com o capitão Gustavo Gómez, agora válido até dezembro de 2027, por mais uma temporada.

Uma das lideranças da equipe, Gómez é um dos jogadores com mais títulos na história do clube com 12, ao lado de Weverton, Marcos Rocha, Mayke, Dudu, Ademir da Guia e Junqueira.

- Sou muito grato ao Palmeiras, aqui encontrei meu lugar no mundo. Tive uma identificação muito grande com o clube, com o pessoal que trabalha aqui. Mudou a minha vida positivamente, me ajudou a ser melhor pai, melhor marido, melhor companheiro, melhor filho. Agradeço à presidente (Leila Pereira) e ao diretor (Anderson Barros) que acreditam em mim. Feliz por ficar mais tempo aqui, só tenho que retribuir a cada jogo com esforço e dedicação - afirmou o jogador.

Gustavo Gómez durante partida do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

- Sempre quando começa uma nova temporada, estamos muito motivados. Temos grandes desafios no ano, campeonatos muito bons. Estamos trabalhando em dois períodos todos os dias, fazendo uma boa preparação física e uma boa pré-temporada para chegar bem ao primeiro jogo do Paulista. Depois logo começa também a Libertadores, o Brasileiro e o Mundial, que são competições importantes para nós e para a nossa torcida - completou.

Após se reapresentar na última segunda-feira (6), o elenco do Palmeiras iniciou a preparação para o Campeonato Paulista. A estreia do Verdão, por sua vez, acontece no dia 15 de janeiro, contra a Portuguesa, no Allianz Parque.