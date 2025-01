Mercado da bola: Santos reabre negociações com Zé Rafael, do Palmeiras

O Santos retomou as negociações com o Palmeiras e busca a contratação de Zé Rafael. A diretoria tenta convencer o volante a aceitar o projeto alvinegro e aguarda uma resposta até o fim da semana, antes do início do Campeonato Paulista.

Ainda em dezembro, a direção do Peixe enviou uma proposta para o jogador, que pediu tempo para responder à investida e, posteriormente, negou a oferta. O Palmeiras, por sua vez, não deve dificultar as tratativas.

Com a chegada de Richard Rios, Zé Rafael perdeu espaço na equipe comandada por Abel Ferreira e terminou a última temporada como reserva. O volante ainda avalia lutar por minutos no elenco alviverde, mas vê com bons olhos o interesse.

Zé Rafael chegaria ao Santos por empréstimo, com opção de compra fixada, caso as metas previstas no acordo sejam cumpridas. Para contar com o atleta, a equipe da Baixada oferece um salário superior ao atual. A informação foi divulgada inicialmente pelo "Uol" e confirmada pelo Lance!.

Alvo do Santos, Zé Rafael em partida do Palmeiras contra o Fortaleza (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Após encaminhar a chegada de Thiago Maia, o Santos encerrou as conversas na última terça-feira (7), devido a desavenças nos modelos do negócio. Até o momento, o clube anunciou as contratações dos zagueiros Luisão e Zé Ivaldo, do meio-campista Thaciano, do lateral Léo Godoy e do atacante Tiquinho.