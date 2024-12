Palmeiras segue preparação para jogo contra o Cruzeiro, e Abel testa mudanças na escalação

O Palmeiras seguiu na manhã desta segunda-feira (2) a preparação para o duelo contra o Cruzeiro, no Mineirão, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após apresentação no auditório da Academia de Futebol, o elenco foi ao gramado para um trabalho tático.

Em seguida, o grupo disputou um treino técnico em campo reduzido e finalizou com exercícios de finalização. Ao todo, os atletas do Verdão realizaram 2h30 de treino no CT.

- O jogo contra o Cruzeiro será muito importante para nós. A gente tem de fazer a nossa parte, tem de lutar até o final. Temos de ir para lá e conquistar os três pontos, que é o mais importante para a gente - afirmou Maurício em entrevista.

Desfalques para Abel

A comissão técnica de Abel Ferreira não contará com Gustavo Gómez e Marcos Rocha para a partida em Belo Horizonte. O capitão recebeu o terceiro cartão amarelo na última rodada e cumpre suspensão automática, assim como o lateral, que foi expulso contra o Botafogo.

Com isso, Vitor Reis deve seguir na equipe titular, formando dupla de zaga com Murilo. Na lateral-direita, Mayke é o favorito para a vaga, com Giay correndo por fora na disputa.

Provável escalação do Palmeiras

Com isso, a provável escalação do Palmeiras para o jogo diante do Cruzeiro tem: Weverton; Mayke, Murilo, Vitor Reis e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga; Felipe Anderson (Dudu), Estêvão e Rony (Flaco López).

Após a derrota na última rodada, o Palmeiras viu o Botafogo ampliar para três pontos sua vantagem na tabela, com apenas duas rodadas restantes na competição. O Verdão entra em campo novamente na quarta-feira (4), para enfrentar o Cruzeiro no Mineirão. Em seguida, a equipe fecha sua participação no Brasileirão recebendo o Fluminense no Allianz Parque.