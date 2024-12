Abel prepara mudanças na escalação do Palmeiras para jogo contra o Cruzeiro

Abel Ferreira promoverá alterações na escalação do Palmeiras para o duelo contra o Cruzeiro, na próxima quarta-feira (4), às 20h (de Brasília), no Mineirão, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com a derrota para o rival direto no Allianz Parque, o Verdão viu o Botafogo ampliar a distância na tabela e agora depende de uma combinação de resultados para manter vivo o sonho do tricampeonato.

Suspensos, o capitão Gustavo Gómez e o lateral Marcos Rocha serão desfalques para o confronto em Belo Horizonte. Com isso, Mayke e Vitor Reis assumem as vagas na equipe titular.

Bruno Rodriguez e Joaquín Piquerez, ambos com lesões no joelho, seguem em tratamento no Núcleo de Saúde e Performance do clube. O atacante está fora do restante da temporada, enquanto o lateral pode retornar e ficar à disposição da comissão técnica para o jogo contra o Fluminense.

- A nossa pontuação deste ano é maior do que a do ano passado. Cada ano que se passa os times vão contratando, vão ficando mais fortes e o campeonato vai ficando mais difícil consequentemente. Vamos fazer de tudo, será um jogo muito difícil contra o Cruzeiro no Mineirão - afirmou Mayke em entrevista.

Provável escalação do Palmeiras

Portanto, a provável escalação do Palmeiras para enfrentar o Cruzeiro tem: Weverton; Mayke, Vitor Reis, Murilo e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga; Dudu (Felipe Anderson), Estêvão e Rony.

Com a derrota na última rodada, o Palmeiras viu o Botafogo abrir três pontos de vantagem na tabela, com apenas duas partidas para o fim da competição. O Verdão volta a campo na quarta-feira (4), quando visita o Cruzeiro no Mineirão. Na sequência, encerra sua participação no Brasileirão ao receber o Fluminense no Allianz Parque.