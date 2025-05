Palmeiras segue preparação para Copa do Brasil de olho em novo objetivo

O Palmeiras deu sequência, na tarde desta terça-feira (20), à preparação para o jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, contra o Ceará, no Allianz Parque. Na partida de ida, a equipe comandada por Abel Ferreira venceu por 1 a 0, com gol do zagueiro Gustavo Gómez, e agora joga por um empate para avançar à próxima fase.

Após a ativação física, o grupo foi a campo e, sob o comando do técnico Abel Ferreira, realizou atividades táticas específicas. O atacante Paulinho, poupado nas últimas duas partidas da equipe, seguiu seu cronograma individual e participou de parte dos trabalhos com o restante do elenco na Academia de Futebol.

Contratado no início da temporada, Facundo Torres não precisou de período de adaptação e rapidamente se tornou titular. Ao todo, o uruguaio é o segundo jogador com mais partidas no ano, com 28 jogos, atrás apenas do goleiro Weverton, que soma 29.

- Antes de tudo, estou feliz por todos esses jogos que disputei até agora. Acho que, desde que comecei, tenho a confiança do treinador e dos meus companheiros. Fico muito feliz por isso e tento ajudar a equipe como posso. Temos que ser profissionais, temos muito jogos, então, tratamos de cuidar do corpo, fazer todo o possível para recuperar e poder ajudar a equipe no máximo nos jogos - disse Facundo Torres.

Líder do Brasileirão e classificado com a melhor campanha na fase de grupos da Copa Libertadores, o Palmeiras venceu 13 dos últimos 14 jogos que disputou. A única derrota foi para o Bahia, no Allianz Parque.

Gustavo Gómez comemora gol do Palmeiras contra o Ceará, fora de casa, pela Copa do Brasil (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)

Palmeiras busca avançar na Copa do Brasil

Diferente de 2024, quando caiu para Flamengo nas oitavas de final, o Palmeiras busca avançar, pelo menos, até as quartas de final, meta esportiva estabelecida pela diretoria no início da temporada.

Com a vantagem na partida de ida, o Palmeiras pode até empatar na próxima quinta-feira que estará garantido na próxima fase. Assim, seriam 27 classificações às oitavas nas últimas 30 edições da competição.

- O Ceará tem uma equipe muito boa, muito forte. Pude sentir isso quando jogamos lá como visitantes. Eles têm um time muito bom, então temos de ter muita concentração no jogo de quinta. Temos que virar a chave rápido, jogar Libertadores quando tem de jogar, Brasileirão também estamos em bom momento, e agora vamos à Copa do Brasil e tentar fazer o mesmo - completou o uruguaio.