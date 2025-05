Palmeiras não assina manifesto de clubes e escolhe lado em eleição da CBF

A diretoria do Palmeiras não assinou o manifesto dos clubes divulgado na última segunda-feira (19), pela Libra e pela LFU (Liga Forte União), nas redes sociais, que reivindicava uma série de mudanças à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), como a implementação do Fair Play Financeiro e profissionalização da arbitragem.

Após não se manifestar em um primeiro momento, o Palmeiras optou por não aderir ao movimento proposto pelos demais clubes. Antiga aliada de Ednaldo Rodrigues, Leila Pereira vê com bons olhos a candidatura de Samir Xaud, que deve ser o novo presidente da CBF.

Além do apoio do Palmeiras e de outros nove clubes, Xaud conta com o respaldo de 24 federações, o que praticamente garante sua eleição. O clube paulista, inclusive, avalia que não é momento para cobrança — seja pública ou nos bastidores —, mas sim de tranquilidade e união para que as novas práticas sejam implementadas.

A informação da não assinatura por parte do Palmeiras foi divulgada inicialmente pelo "Uol" e confirmada pela reportagem do Lance!.

Leila Pereira, presidente do Palmeiras, apoia a candidutura de Samir Xaud à presidência da CBF (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

Reivindicações do clubes