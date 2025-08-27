menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsPalmeiras

Palmeiras segue invicto no Brasileirão após Mundial e testa força contra o Corinthians

Verdão mantém sequência de oito partidas sem derrotas, com seis vitórias e dois empates

Flaco López, atacante do Palmeiras
imagem cameraFlaco López, atacante do Palmeiras (Foto: Marlon Costa/AGIF)
Image_20250108_105312_136-aspect-ratio-1024-1024
Vitor Coelho Palhares
São Paulo (SP)
Dia 27/08/2025
05:30
O Palmeiras não perdeu no Brasileirão desde que retornou dos Estados Unidos, após a disputa do Mundial de Clubes. Ao todo, são oito partidas, cinco delas no Allianz Parque, com seis vitórias e dois empates.

A sequência invicta faz com que o clube acompanhe o Flamengo na corrida pelo título. Atualmente, as equipes estão separadas por quatro pontos na tabela de classificação, com os cariocas ainda com uma partida de vantagem.

Agora, a equipe liderada por Abel Ferreira colocará a bos sequência de resultados a prova contra o maior rival, responsável por eliminar o Alviverde em duas competições na temporada: Campeonato Paulista e Copa do Brasil. O clássico do próximo domingo, marca a sétima partida entre Palmeiras e Corinthians no ano.

A única vitória do Alviverde na temporada aconteceu no primeiro turno do Brasileirão, em confronto realizado na Arena Barueri. Na ocasião, o Verdão venceu o rival com gols dos uruguaios Piquerez e Emiliano Martínez.

Nas outras cinco partidas, o Corinthians venceu três vezes, sendo duas delas nas oitavas de final da Copa do Brasil, e houve dois empates, ambos pelo Campeonato Paulista.

Jogadores de Palmeiras e Corinthians discutem
Jogadores de Palmeiras e Corinthians discutem durante partida válida pelas oitavas de final da Copa do Brasil (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Jogos do Palmeiras no Brasileirão desde o retorno do Mundial

  1. Palmeiras 1 x 1 Mirassol - Allianz Parque
  2. Palmeiras 3 x 2 Atlético-MG - Allianz Parque
  3. Fluminense 1 x 2 Palmeiras - Maracanã
  4. Palmeiras 1 x 0 Grêmio - Allianz Parque
  5. Vitória 2 x 2 Palmeiras - Barradão
  6. Palmeiras 2 x 1 Ceará - Allianz Parque
  7. Botafogo 0 x 1 - Palmeiras - Nilton Santos
  8. Palmeiras 3 x 0 Sport - Allianz Parque

