Palmeiras segue invicto no Brasileirão após Mundial e testa força contra o Corinthians
Verdão mantém sequência de oito partidas sem derrotas, com seis vitórias e dois empates
O Palmeiras não perdeu no Brasileirão desde que retornou dos Estados Unidos, após a disputa do Mundial de Clubes. Ao todo, são oito partidas, cinco delas no Allianz Parque, com seis vitórias e dois empates.
A sequência invicta faz com que o clube acompanhe o Flamengo na corrida pelo título. Atualmente, as equipes estão separadas por quatro pontos na tabela de classificação, com os cariocas ainda com uma partida de vantagem.
Agora, a equipe liderada por Abel Ferreira colocará a bos sequência de resultados a prova contra o maior rival, responsável por eliminar o Alviverde em duas competições na temporada: Campeonato Paulista e Copa do Brasil. O clássico do próximo domingo, marca a sétima partida entre Palmeiras e Corinthians no ano.
A única vitória do Alviverde na temporada aconteceu no primeiro turno do Brasileirão, em confronto realizado na Arena Barueri. Na ocasião, o Verdão venceu o rival com gols dos uruguaios Piquerez e Emiliano Martínez.
Nas outras cinco partidas, o Corinthians venceu três vezes, sendo duas delas nas oitavas de final da Copa do Brasil, e houve dois empates, ambos pelo Campeonato Paulista.
Jogos do Palmeiras no Brasileirão desde o retorno do Mundial
- Palmeiras 1 x 1 Mirassol - Allianz Parque
- Palmeiras 3 x 2 Atlético-MG - Allianz Parque
- Fluminense 1 x 2 Palmeiras - Maracanã
- Palmeiras 1 x 0 Grêmio - Allianz Parque
- Vitória 2 x 2 Palmeiras - Barradão
- Palmeiras 2 x 1 Ceará - Allianz Parque
- Botafogo 0 x 1 - Palmeiras - Nilton Santos
- Palmeiras 3 x 0 Sport - Allianz Parque
