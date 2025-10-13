Palmeiras se reapresenta e chega a 12 jovens utilizados por Abel no ano; veja lista
Erick Belé e Luis Pacheco realizaram suas estreias com a camisa alviverde na goleada sobre o Juventude
- Matéria
- Mais Notícias
O elenco do Palmeiras se reapresentou na manhã desta segunda-feira (13) para iniciar a preparação para o duelo contra o Red Bull Bragantino, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos na goleada sobre o Juventude realizaram trabalho de recuperação física, enquanto os demais foram ao gramado da Academia de Futebol.
+ Palmeira vive com desfalques na Data Fifa e tem dúvidas para sequência no Brasileirão
Comandado por Abel Ferreira, o grupo participou de uma atividade técnica em campo reduzido, com ênfase na troca de passes, raciocínio e marcação, além de enfrentamentos em espaço curto.
Formados nas categorias de base do Palmeiras, Erick Belé e Luis Pacheco fizeram suas estreias com a camisa da equipe principal. Com isso, o clube chega a 12 Crias da Academia utilizadas na atual temporada.
- Agradeço a Deus por tudo que Ele vem fazendo na minha vida, para a minha família. É um ano muito bom para mim, fui convocado para a Copa do Mundo, estou com o Profissional. Gratidão eterna ao Palmeiras. Eu que cheguei novinho aqui e viver tudo isso é um sonho. Quando o Abel me chamou, o coração começou a bater mais forte. É um sentimento muito gratificante, fico muito feliz por ter estreado - afirmou Erick Belé.
- Eu me espelho muito no Veiga, é a minha inspiração desde novinho. Hoje, dividir o campo com ele, é muito bom, gratidão eterna. A comissão ajuda muito, sempre nos dando conselhos, ajudando nos treinamentos. Temos uma base muito vitoriosa, acostumada a ganhar. O Profissional também sempre ganhando. Viemos para somar, para ganhar ainda mais aqui. Se tudo der certo, esperamos sair mais uma vez campeão - completou.
➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras
Jovens formados na base utilizados pelo Palmeiras em 2025
2025: Benedetti, Naves*, Vanderlan*, Allan, Fabinho*, Erick Belé, Figueiredo, Luis Pacheco, Estêvão*, Luighi, Riquelme Fillipi e Thalys*.
*Jogadores que já deixaram o elenco do Palmeiras
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias