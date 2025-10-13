O elenco do Palmeiras se reapresentou na manhã desta segunda-feira (13) para iniciar a preparação para o duelo contra o Red Bull Bragantino, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos na goleada sobre o Juventude realizaram trabalho de recuperação física, enquanto os demais foram ao gramado da Academia de Futebol.

+ Palmeira vive com desfalques na Data Fifa e tem dúvidas para sequência no Brasileirão

Comandado por Abel Ferreira, o grupo participou de uma atividade técnica em campo reduzido, com ênfase na troca de passes, raciocínio e marcação, além de enfrentamentos em espaço curto.

Formados nas categorias de base do Palmeiras, Erick Belé e Luis Pacheco fizeram suas estreias com a camisa da equipe principal. Com isso, o clube chega a 12 Crias da Academia utilizadas na atual temporada.

- Agradeço a Deus por tudo que Ele vem fazendo na minha vida, para a minha família. É um ano muito bom para mim, fui convocado para a Copa do Mundo, estou com o Profissional. Gratidão eterna ao Palmeiras. Eu que cheguei novinho aqui e viver tudo isso é um sonho. Quando o Abel me chamou, o coração começou a bater mais forte. É um sentimento muito gratificante, fico muito feliz por ter estreado - afirmou Erick Belé.

- Eu me espelho muito no Veiga, é a minha inspiração desde novinho. Hoje, dividir o campo com ele, é muito bom, gratidão eterna. A comissão ajuda muito, sempre nos dando conselhos, ajudando nos treinamentos. Temos uma base muito vitoriosa, acostumada a ganhar. O Profissional também sempre ganhando. Viemos para somar, para ganhar ainda mais aqui. Se tudo der certo, esperamos sair mais uma vez campeão - completou.

Erick Belé, do Palmeiras, durante treinamento na Academia de Futebol (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Jovens formados na base utilizados pelo Palmeiras em 2025

2025: Benedetti, Naves*, Vanderlan*, Allan, Fabinho*, Erick Belé, Figueiredo, Luis Pacheco, Estêvão*, Luighi, Riquelme Fillipi e Thalys*.

*Jogadores que já deixaram o elenco do Palmeiras