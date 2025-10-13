O Palmeiras atualizou a situação clínica dos jogadores lesionados após a reapresentação do elenco na manhã desta segunda-feira (13), na Academia de Futebol. Em processo de recuperação de um edema na coxa, Ramón Sosa participou de parte das atividades com o restante do elenco e, posteriormente, realizou trabalho com o Núcleo de Saúde e Performance (NSP).

O lateral-direito Khellven, contratado na última janela de transferências, segue em tratamento com o departamento médico por conta de um trauma no pé. Com isso, realizou apenas trabalhos na parte interna.

Após trabalhar com bola, Sosa tem chances remotas de atuar contra o Red Bull Bragantino, na quarta-feira (15), pelo Brasileirão. A tendência, no entanto, é que a dupla siga como desfalque. Dessa forma, Giay aparece como favorito para ocupar o lado direito da defesa, enquanto Abel Ferreira aguarda o fim da Data Fifa para analisar as opções para o ataque.

Com 58 pontos conquistados em 26 rodadas, o Palmeiras ocupa atualmente a liderança do Brasileirão, três à frente do Flamengo, segundo colocado. Após encarar o Bragantino, o Verdão viaja até o Rio de Janeiro para enfrentar justamento o clube carioca, em confronto direito pelo título da competição.

Líder do Brasileirão, Palmeiras goleou o Juventude na última rodada (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Palmeiras deve ter desfalque de convocados

Ao todo, o Palmeiras possui cinco atletas convocados por suas respectivas seleções. Facundo Torres e Emiliano Martínez devem estar à disposição após atuarem como titulares na manhã desta segunda-feira pelo Uruguai.

Gómez, por sua vez, tem tudo para ser desfalque. Peça-chave do Paraguai, o zagueiro atuará apenas na terça-feira, na Coreia do Sul, contra a seleção local — pouco menos de 48 horas antes do confronto contra o Massa Bruta. O tempo de deslocamento para o Brasil praticamente tira o atleta da partida.

Flaco López e Aníbal Moreno defendem a Argentina nos Estados Unidos. Apesar de o trajeto aéreo ser mais curto em comparação ao de Gómez, o compromisso da dupla está marcado para as 21h (de Brasília) na terça-feira, menos de 24 horas antes do jogo do Alviverde pelo Brasileirão.