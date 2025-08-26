Responsáveis por mudar a dinâmica do ataque do Palmeiras no segundo semestre, Flaco López e Vitor Roque participaram de 30 dos 83 gols do clube na temporada, o que representa 36% do total. Na vitória por 3 a 0 sobre o Sport, a dupla contribuiu com dois gols: ambos nasceram de assistências do camisa 9 para o argentino.

Contratação mais cara da história, Vitor Roque chegou ao novo clube com status de titular e assumiu justamente a vaga de Flaco, que passou a ser opção no banco de reservas. À época, Abel Ferreira escalava a equipe com apenas um centroavante e dois pontas pelos lados.

Desde a vitória por 4 a 0 sobre o Universitario, no jogo de ida das oitavas de final, a comissão técnica optou por alterar o sistema e passou a escalar a equipe com duas referências no ataque. Ao todo, são quatro partidas consecutivas, com três vitórias e apenas um empate, no duelo de volta contra os peruanos, quando o Alviverde já estava praticamente classificado.

Apesar do poder de fogo, Abel não optou inicialmente por escalar os dois centroavantes juntos no time titular, o que evidencia a baixa minutagem da dupla atuando ao mesmo tempo em campo: 496 minutos, pouco mais de cinco partidas completas.

As boas atuações levaram Flaco López a entrar pela primeira vez na pré-lista da seleção principal da Argentina. Vitor Roque, por sua vez, não foi convocado por Carlo Ancelotti. Ainda assim, o rendimento no clube pode aumentar suas chances na disputa por uma vaga na Copa do Mundo de 2026.

O camisa 9 chegou a disputar uma partida pela Amarelinha, a primeira após o último Mundial, contra o Marrocos. Já pela base, o 'Tigrinho' soma 14 jogos e participou do Sul-Americano Sub-20 em 2023.

Flaco López e Vitor comemoram gol do Palmeiras sobre o Sport (Foto: Marlon Costa/AGIF)

Números de Flaco López e Vitor Roque pelo Palmeiras

Flaco López

Gols: 17 (artilheiro do time na temporada) Assistências: 3 Minutos para participar de gol: 110

Vitor Roque