Em transição física devido a duas graves lesões nos joelhos, Bruno Rodrigues não atuou pelo Palmeiras no ano e deve retornar aos gramados apenas em 2026. O atacante participa de atividades com o restante do elenco na Academia de Futebol, mas o clube mantém cautela em razão das cirurgias.

continua após a publicidade

+ Clube espanhol lidera corrida por Thalys, destaque da base do Palmeiras

A notícia foi divulga pelo técnico Abel Ferreira, em entrevista coletiva depois da vitória por 3 a 0 sobre o Sport, no allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro.

- É um jogador que eu particularmente gosto, pelos valores que ele tem. Nós vamos ajuda-lo, e a melhor forma de o ajudar é estando em um clube como o Palmeiras, que tem recursos para recuperar um jogador desse nível, sobretuto pela gravidade da lesão. Os próprios colegas, mesmo no treino, respeitam muito e não fazem entradas. O foco principal é o início do próximo ano (2026) - revelou Abel Ferreira em coletiva.

continua após a publicidade

Ao comentar sobre a situação de Bruno Rodrigues no Palmeiras, Abel afirmou ter recebido propostas de empréstimo pelo atacante nos últimos meses. O clube, no entanto, optou por mantê-lo, com o objetivo de concluir a recuperação física por completo.

- Apesar de alguns clubes terem nos contactado para emprestar (o Bruno Rodrigues) nesses últimos meses, não podemos correr o risco de jogar em outro clube que não exista toda a estrutura e todas as condições necessárias - completou.

continua após a publicidade

Bruno Rodrigues segue em transição física e não deve retornar ao time do Palmeiras no ano (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Lesões atrapalham sequência de Bruno Rodrigues no Palmeiras

Contratado ainda em 2023, Bruno Rodrigues precisou passar por duas cirurgias, após sofrer lesões em ambos os joelhos e não conseguiu engatar sequência no novo clube após de destacar no futebol mineiro. A primeira lesão foi no direito, contra a Inter de Limeira, pelo Paulistão. Ele parrou por uma artroscopia e ficou fora de campo por quase três meses.

Em maio de 2024, prestes a retornar, rompeu o tendão patelar do joelho esquerdo durante um jogo-treino do Palmeiras e a cirurgia considerada mais grave fez com que o jogador precisasse de mais tempo de recuperação.

O atacante, hoje com 28 anos, possui contrato válido até dezembro de 2028 com o Alviverde, dono de 80% dos direitos econômicos do atleta.