Palmeiras se reapresenta e inicia preparação para duelo com o Bahia

O elenco do Palmeiras se reapresentou na Academia de Futebol na manhã desta terça-feira (12) e iniciou a preparação para o duelo contra o Bahia, na Arena Fonte Nova, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

+ Palmeiras planeja retorno de lesionados para sequência no Brasileirão

+ Data Fifa vira 'dor de cabeça' para o Palmeiras na reta final do Brasileirão

Os jogadores iniciaram os trabalhos com uma ativação muscular e, posteriormente, foram ao gramado para realizar atividades técnicas em espaço reduzido.

continua após a publicidade

Recuperado de lesão, Murilo foi titular na última sexta-feira (8) e comemorou a marca de 150 partidas alcançada na vitória sobre o Grêmio, no Allianz Parque.

- Para mim, é muito especial. Li que sou o 11º do elenco a alcançar essa marca e fico muito feliz, contente pelo tamanho do clube e em saber como é difícil poder ter essa sequência de jogos. Me sinto grato por tudo o que Deus tem feito em minha vida e agora é melhorar cada vez mais, ganhar mais títulos, vencer mais jogos e dar alegrias aos nossos companheiros, à nossa comissão e aos nossos torcedores - afirmou o zagueiro.

continua após a publicidade

Atualmente, o zagueiro está atrás apenas de Dudu (459), Weverton (391), Marcos Rocha (325), Raphael Veiga (323) Gustavo Gómez (322), Zé Rafael (310), Mayke (296), Rony (278), Gabriel Menino (240) e Piquerez (165) em números de partidas.

Com a vitória sobre o Tricolor Gaúcho, o Palmeiras chegou aos 64 pontos e diminuiu para quatro a distância para o Botafogo, líder da competição. Após a Data Fifa, a equipe comandada por Abel Ferreira visitia o Bahia, no dia 20 de novembro, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

Murilo, zagueiro do Palmeiras, durante treinamento na Academia de Futebol (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Visita de Luan

As atividades desta terça-feira contaram com a visita de Luan, ex-zagueiro do clube e atualmente no Toluca, do México.

Ao todo, Luan defendeu o Palmeiras por oito temporadas, disputando 265 partidas, marcando oito gols e fornecendo sete assistências. Durante sua trajetória no clube paulista, conquistou 12 títulos, incluindo duas Libertadores e três Campeonatos Brasileiros.

- Feliz em rever os amigos, de volta à casa onde fui muito feliz e tenho amizades verdadeiras e o respeito de todos. Foram poucos dias no Brasil, hoje já estou voltando para o México, mas é bom reencontrá-los e vê-los felizes - comentou o jogador.