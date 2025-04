Palmeiras se irrita com marcações, mas Abel elogia arbitragem: ‘Melhor do país’

Apesar de demonstrar frustração em campo com a derrota do Palmeiras, Abel Ferreira utilizou a coletiva de imprensa para elogiar Wilton Pereira Sampaio, responsável por comandar a arbitragem no confronto válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

+ Abel Ferreira usa Manchester City como exemplo para citar mudanças táticas no Palmeiras

Na visão do português, Wilton é o principal profissional do país e não interferiu no resultado adverso, que encerrou a sequência de sete vitórias consecutivas do Verdão no ano — incluindo também partidas da fase de grupos da Libertadores.

— Falar do árbitro seria uma boa pergunta para fazer ao Messi e aos ingleses. (A derrota por 1 a 0 para o Bahia) não foi pelo árbitro. O que acho é que a quantidade de vezes em que eles apitam no ano é absurda. O Wilton (Pereira Sampaio) é o melhor árbitro brasileiro — afirmou em coletiva.

continua após a publicidade

O elogiou de Abel, no entanto, veio após uma "bronca" do treinador e também de parte do elenco, irritado com as marcações da arbitragem em campo. Ao questionar um eventual escanteio para os mandates, o técnico afirmou que Wilton só teria "Fifa no nomes".

— É um artísta, contra nós (Palmeiras) é sempre a mesma m... De Árbitro Fifa só tem o nome — disse o português.

Palmeiras foi derrota pelo Bahia, no Allianz Parque, por 1 a 0 (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Palmeiras encara nova maratona fora de casa

Após retornar ao Allianz Parque para encarar o Bahia, o Palmeiras terá uma sequência de três partidas fora de casa. Além de enfrentar o Ceará, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil, o Verdão também visita o Vasco, no Rio de Janeiro, e o Cerro Porteño, no Paraguai.

continua após a publicidade

O Palmeiras ainda não venceu em casa na atual edição do Brasileirão — empatou com o Botafogo e perdeu para o Bahia — e se apoia no retrospecto como visitante para seguir na briga pela liderança do campeonato e também na Libertadores.

Atualmente, a equipe ocupa a segunda colocação do torneio nacional, um ponto atrás do líder Flamengo, e lidera o Grupo G da competição continental, com 100% de aproveitamento após três rodadas.