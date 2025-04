Abel Ferreira usa Manchester City como exemplo para citar mudanças táticas no Palmeiras

Ainda com o placar igualado na partida contra o Bahia, Abel Ferreira optou por modificar a formação do Palmeiras e utilizar quatro atacantes durante alguns minutos da segunda etapa. Além de Flaco López, que iniciou o confronto no Allianz Parque, Vitor Roque, Estêvão e Paulinho saíram do banco de reservas.

continua após a publicidade

+ CBF define arbitragem para jogo entre Palmeiras e Ceará pela Copa do Brasil

A comissão técnica teve o ataque quase 100% à disposição, já que Vitor Roque voltou a ser relacionado. Com várias opções para o setor, Abel afirmou que está pronto para testar variações, incluindo a formação com quatro atacantes, no 4-2-3-1, com dois volantes na contenção.

As lesões, no entanto, podem ser um obstáculo para Abel na temporada, que já perdeu titulares como Gustavo Gómez, Raphael Veiga e Murilo. As dificuldades impostas pelo calendário serão determinantes para o desempenho da equipe, segundo o treinador, que usou o Manchester City, que perdeu o atual Bola de Ouro, como exemplo.

continua após a publicidade

- Não sei, vai depender. Hoje acabamos assim porque precisávamos, mas gosto de equipes equilibradas. É preciso ter jogadores que ataquem, que equilibrem e que defendam. Se for o caso, podem jogar. Quase todos os treinadores do Brasil terão, durante o ano todo, o elenco sem 100% para utilizar. Quem conseguir ter menos lesões por este desgaste, que é normal em função da quantidade de jogos, deve ter sorte. O City teve várias lesões, uma delas o Rodri, e vocês viram a diferença que fez - afirmou Abel em entrevista coletiva após derrota por 1 a 0 para o Bahia.

Com o resultado, o Palmeiras viu sua sequência de sete vitórias consecutivas na temporada ser interrompida e viu o Flamengo, que goleou o Corinthians no Maracanã, assumir a liderança do Campeonato Brasileiro com um ponto de vantagem.

continua após a publicidade

Abel Ferreira no banco de reservas do Allianz Parque em partida do Palmeiras com o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Palmeiras muda a chave para a Copa do Brasil

Após a derrota para o Bahia no Allianz Parque, pelo Brasileirão, o Palmeiras inicia a preparação para o duelo contra o Ceará, fora de casa, pela estreia na Copa do Brasil. A bola rola no Castelão no dia 30 de abril, às 19h30 (de Brasília).

O confronto de volta está marcado para o dia 22 de maio, em São Paulo. O objetivo da comissão técnica é conquistar um resultado melhor do que o alcançado em 2024, quando o time foi eliminado ainda nas oitavas de final pelo Flamengo.