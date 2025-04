CBF define arbitragem para jogo entre Palmeiras e Ceará pela Copa do Brasil

O Palmeiras estreia na atual edição da Copa do Brasil na próxima quarta-feira (30), quando visita o Ceará, na Arena Castelão, pela partida de ida da terceira fase. Para comandar o duelo, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) escalou o árbitro Rodrigo Pereira de Lima.

A última partida do Alviverde comandada pelo profissional aconteceu ainda de 2024. Na ocasião, a equipe comandada por Abel Ferreira derrotou o Atlético-MG por 4 a 0, fora de casa, peolo Campeonato Brasileiro.

Ao todo, o Palmeiras soma duas vitórias, dois empates e apenas uma derrota em jogos apitados por Rodrigo Pereira de Lima.

Palmeiras encara o Ceará, pela terceira fase da Copa do Brasil, após ser derrota pelo Bahia no Allianz Parque (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Palmeiras busca voos altos na Copa do Brasil

Acostumados a chegar nas fases finais das competições eliminatórias sob o comando de Abel Ferreira, o Palmeiras foi eliminado ainda nas oitavas de final na última edição da Copa do Brasil. Apesar de vencer o segundo duelo por 1 a 0, no Allianz Parque, o clube paulista não conseguiu reverter o resultado no Rio de Janeiro, quando perdeu por dois gols de diferença.

No planejamento esportivo para a atual temporada, a diretoria alviverde estipulou como meta a chegada, ao menos, até as quartas de final da competição nacional. Para isso, o Verdão terá que eliminar o Ceará, além do próximo adversário, que será definido por sorteio pela CBF.

O Palmeiras encara o Ceará na quarta-feira (30), na Arena Castelão, a partir das 19h30 (de Brasília). O jogo de volta, por sua vez, está marcado para o dia 22 de maio, no Allianz Parque.