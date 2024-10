Palmeiras x Botafogo deve ser antecipado devido à final da Libertadores

(Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Thiago Braga • Publicada em 24/10/2024 - 16:24 • São Paulo (SP)

A partida entre Palmeiras e Botafogo, válida pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro e originalmente marcada para o dia 1º de dezembro, deverá ser antecipada.

O confronto, que poderá ser decisivo para definir o campeão brasileiro desta temporada, terá de mudar de data pela proximidade com a final da Libertadores, que o Botafogo está muito próximo de disputar após golear o Peñarol por 5 a 0 no jogo de ida das semifinais.

A decisão da competição continental acontecerá no dia 30 de novembro, em Buenos Aires, o que torna impossível a realização do confronto no Brasileirão na data prevista.

A tendência é que o jogo seja adiantado para o final de novembro.

No entanto, há um segundo complicador: a agenda de shows do Allianz Parque, palco da partida. O estádio está reservado para apresentações de Lenny Kravitz e Roberto Carlos nos dias 23 e 27 de novembro, respectivamente, o que limita as datas disponíveis para os dias 24, 25, ou 26 de novembro. O mais provável é que aconteça dia 26, véspera da gravação do tradicional especial de fim de ano do cantor Roberto Carlos.

Além disso, a necessidade de montagem e desmontagem das estruturas desses eventos pode fazer com que o confronto entre Palmeiras e Botafogo ocorra com público reduzido, uma medida que deve ser considerada pelas autoridades responsáveis pela logística dos eventos.

A alteração da data do jogo já estava em discussão desde a classificação do Botafogo para as semifinais da Libertadores, mas a expressiva vitória sobre o Peñarol deixou o cenário praticamente definido. Agora, cabe à CBF e aos clubes encontrarem uma solução viável para realizar a partida.

