Palmeiras ganha reforço do departamento médico para sequência no Brasileirão

Abel Ferreira à beira do campo em partida do Palmeiras (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 24/10/2024 - 14:08 • São Paulo (SP)

Técnico do Palmeiras, Abel Ferreira ganhou uma novidade no treinamento da equipe na manhã desta quinta-feira (24), na Academia de Futebol. Recuperado de uma lesão no joelho direito, Maurício segue em transição física, mas participou de parte das atividades no campo.

+ Favoritaço! Matemáticos colocam Palmeiras com maior chance de título

Anteriormente, existia o risco do meia perder o restante da temporada, apesar do caso não necessitar de uma intervenção cirúrgica. O atleta, no entanto, progrediu rapidamente e foi liberado pelo departamento médico para iniciar os trabalhos com bola.

Nesta manhã, Abel Ferreira organizou trabalhos táticos - dividindo os setores ofensivo e defensivo. Posteriormente, separou o elenco em quadro grupos para treinar movimentações em espaço reduzido.

Assim como Maurício, Piquerez também retornou às atividades. Após cirurgia no joelho, o jogador é outra novidade para a reta final de temporada, mas ainda precisa recuperar a forma física ideial.

A tendência é que o meia seja relacionado para a partida contra o Fortaleza, no sábado (26), às 16h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O lateral, por sua vez, permanece como dúvida para o confronto.

Recuperado de lesão, Maurício vai reforçar o Palmeiras na reta final do Brasileirão (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Com 60 pontos conquistados, o Palmeiras ocupa a segunda colocação na tabela de classificação do Brasileirão, um ponto atrás do líder Botafogo. As equipes ainda se enfrentam nesta edição da competição, no Allianz, em confronto válido pela 36ª rodada.