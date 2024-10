Palmeiras: saiba detalhes do planejamento do Verdão para o Mundial de clubes

Leila Pereira e Abel Ferreira na Academia de Futebol do Palmeiras (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras)







Copiar Link

Escrito por Thiago Braga • Publicada em 26/10/2024 - 07:30 • São Paulo (SP)

O Palmeiras está firme na disputa pelo tricampeonato brasileiro, mas já de olho no Mundial de clubes que será disputado nos Estados Unidos, em junho e julho do ano que vem.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

— A nossa base são esses atletas que já estão conosco e são extremamente vencedores. Há algumas posições que Abel gostaria de reforçar, mas já vou te adiantar: esquece estrela. A grande estrela do Palmeiras é o elenco. Eu não acredito em ídolos. O que ganha campeonato é o elenco, é o conjunto. Sei que o torcedor não gosta disso, mas é a pura verdade. Você pode até gostar muito de um atleta porque ele se destacou em um campeonato ou outro, mas quem ganha é a equipe — declarou Leila Pereira, em entrevista ao jornal O Globo.

Atual presidente do Palmeiras e candidata à reeleição, Leila confirmou que o Verdão tentou repatriar o atacante Gabriel Jesus. Mas o Arsenal, da Inglaterra, barrou o retorno do jogador, revelado pelo clube paulista.

— Nós entramos em contato com o Arsenal, mas eles logo falaram: “Leila, não tem condição nenhuma. Não vamos negociar o atleta”. O Gabriel Jesus não vem — afirmou a dirigente.

Outro nome bastante especulado no Palmeiras é o de Gabriel Barbosa. Gabigol tem contrato com o Flamengo até o fim deste ano e inclusive já está livre para assinar um pré-contrato com qualquer equipe.

— Já vou falar bem claramente: Gabigol também não vem. É um grande jogador, mas não vem para o Palmeiras. Só para não criar especulações — resumiu Leila Pereira.

Vice-líder do Campeonato Brasileiro, com 60 pontos, o Palmeiras entra em campo neste sábado, às 16h30, contra o Fortaleza, no Allianz Parque, torcendo contra o líder, Botafogo, que tem um ponto a mais.