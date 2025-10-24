Palmeiras retorna aos treinos após derrota para LDU e atualiza quadro de Aníbal

O Palmeiras se reapresentou na manhã desta sexta-feira (24), na Academia de Futebol, e começou a preparação para enfrentar o Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro. Na noite anterior, a equipe comandada por Abel Ferreira foi derrotada por 3 a 0 pela LDU, em Quito, no jogo de ida das semifinais da Libertadores.

Aníbal Moreno foi diagnosticado com um edema na panturrilha esquerda após passar por exames no Brasil e iniciou tratamento com membros do Núcleo de Saúde e Performance (NSP). A tendência é que o argentino seja desfalque no próximo domingo. Com isso, Emiliano Martínez deve ser mantido entre os titulares.

Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos no Equador realizaram trabalho de recuperação física na Academia de Futebol. Os demais fizeram atividades de força na parte interna das instalações e, depois, foram ao gramado sob supervisão da preparação física do clube.

Com a derrota para a LDU, fora de casa, o Palmeiras precisará marcar quatro gols no Allianz Parque para garantir a classificação à final da Libertadores nos 90 minutos. Caso vença por três de diferença, a vaga será decidida nos pênaltis.

Elenco do Palmeiras em campo após derrota para a LDU, em Quito, pelo jogo de ida das semifinais da Libertadores (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Palmeiras tem duelo decisivo no Brasileirão

Líder do Brasileirão com 61 pontos, o Palmeiras recebe o Cruzeiro no Allianz Parque em momento de oscilação na temporada. Nas últimas duas partidas, decisivas para as pretensões de título do clube no ano, o time sofreu duas derrotas e levou seis gols.

Com pouco mais de dois dias de preparação, Abel Ferreira terá a missão de recuperar o ânimo do elenco para os próximos compromissos. Em caso de vitória simples diante dos mineiros, o Verdão se mantém na liderança do campeonato. Já na Libertadores, precisará de pelo menos três gols para manter vivo o sonho da vaga na final.