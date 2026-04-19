A comissão técnica do Palmeiras mantém postura adotada no clássico contra o Corinthians e não concederá entrevista coletiva após a partida diante do Athletico, neste domingo (19), pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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+ Palmeiras tem retorno de Vitor Roque e altera escalação para encarar o Athletico

Após expulsões nas partidas contra São Paulo e Fluminense, ambas pelo Brasileirão, Abel Ferreira recebeu oito jogos de suspensão. A pena foi reduzida para sete, e o treinador alviverde ainda tem quatro compromissos a cumprir.

Nos bastidores, a diretoria do Palmeiras considerou a punição exagerada e tentou obter efeito suspensivo, negado pelo órgão responsável. Os jogadores alviverdes, no entanto, atenderão normalmente após o apito final na zona mista do Allianz Parque.

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- A comissão técnica do Palmeiras mantém a postura adotada no clássico contra o Corinthians e não concederá entrevista coletiva após a partida diante do Athletico, neste domingo (19), pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro - informou a comunicação do Palmeiras.

Auxiliar técnico de Abel Ferreira, João Martins é o responsável por comandar o Palmeiras à beira do gramado neste domingo, contra o Athletico. Com 26 pontos em 11 rodadas, o Alviverde aparece na liderança da competição, seis à frente do vice-líder Flamengo, que tem um jogo a menos.

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Abel Ferreira durante partida do Palmeiras (Foto: Cesar Greco / Palmeiras)

Escalação do Palmeiras

Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur; Emiliano Martínez, Andreas Pereira, Jhon Arias e Allan; Ramón Sosa e Flaco López.

Banco de reservas: Marcelo Lomba, Bruno Fuchs, Felipe Anderson, Vitor Roque, Khellven, Mauricio, Lucas Evangelista, Luighi, Riquelme, Benedetti, Larson e Luis Pacheco.

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