O Palmeiras renovou o contrato com o meio-campista Allan, Cria da Academia, e que agora vai até o dia 31 de dezembro de 2029. O jogador está no Verdão desde a categoria Sub-15, soma 20 partidas e dois gols pelo time profissional em 2025, e vem, aos poucos, ganhando oportunidades na equipe de Abel Ferreira.

- Cheguei aqui com 14 anos, um menino cheio de sonhos, e é muito gratificante poder estar no Profissional e agora realizando essa renovação. Estou muito feliz. O grupo é muito acolhedor, todo mundo ajuda um ao outro. Eles ajudaram bastante a nós, que subimos da base, e estou muito feliz com o meu momento - disse o camisa 40 do Palmeiras.

- Está sendo muito especial para mim ver meus pais aqui, meu pai e minha mãe, que largaram tudo lá em Florianópolis para viver em prol do meu sonho. É muito gratificante para mim poder estar proporcionando isso para eles. Agora é trabalhar bastante para colher lá na frente - afirmou o atleta.

Por fim, Allan agradeceu os conselhos que vem recebendo dos atletas mais experientes do grupo, sobretudo do meio-campista Raphael Veiga.

- É melhor subir junto com outros jogadores, já estamos mais entrosados e não ficamos sozinhos. No começo, chegamos tímidos, então é melhor subir com mais gente. No início, quem conversou mais com a gente foi o Veiga, o Mayke, o Rocha… Eu observava muito o Veiga, sou até meio tímido de conversar, mas ele é muito gente boa com a gente - destacou.

Palmeiras segue preparação para a disputa do Mundial

O time realizou mais um treinamento na manhã deste sábado (7), na Academia de Futebol, antes da viagem para os Estados Unidos, onde o time disputará o Mundial de Clubes da Fifa, com estreia marcada para o próximo dia 15, contra o Porto-POR, no Metlife Stadium, em Nova Jersey. Os outros adversários na primeira fase da competição serão o Al Ahly-EGI e o Inter Miami-EUA.

Após ativação física no centro de excelência, o elenco palestrino foi a campo e ensaiou bolas paradas, tanto ofensivas quanto defensivas. Na sequência, houve uma atividade técnica em dimensões reduzidas de seis contra seis jogadores (outro time de seis entrava em seguida). Em cronograma individualizado de controle de carga, o atacante Paulinho trabalhou na parte interna com o Núcleo de Saúde e Performance.

