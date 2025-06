Veja quem são os jogadores do Palmeiras com contrato perto do fim

O Palmeiras está com foco total na disputa do Mundial de Clubes da Fifa, mas ainda tem algumas pendências para resolver nos últimos meses do ano. Isso porque três jogadores, sendo dois da mesma posição, têm contrato perto do fim, ou seja, até dezembro de 2025, e ainda estão sem futuro definido.

Além do goleiro Marcelo Lomba, de 38 anos, os laterais-direito Mayke, de 32, e Marcos Rocha, de 36, também tiveram seus vínculos renovados com o Palmeiras, pela última vez, no fim de do ano passado, já que o clube não vem fazendo contratos longos com jogadores veteranos.

Caso a diretoria alviverde opte por não renovar o contrato do trio, ou de algum deles, o jogador poderá assinar um pré-contrato com outra equipe a partir de julho, enquanto ainda acontece a disputa do Mundial de Clubes, que tem previsão para acabar no dia 13.

Números do trio no Palmeiras

Marcelo Lomba

Reserva imediato de Weverton, o goleiro disputou apenas três partidas nesta temporada: duas pelo Paulistão e uma pela Libertadores. No clube desde 2022, foram apenas 25 partidas. Apesar das poucas oportunidades, fez parte de sete títulos do Palmeiras, como dois Brasileiros.

Mayke

O camisa 12 está no Verdão desde 2017 e tem 317 jogos pelo alviverde, com oito gols marcados. Além disso, é um dos maiores campeões com a camisa do Palmeiras, com 13 títulos, que incluem duas Libertadores e três Brasileiros.

Marcos Rocha

Entre os três em final de contrato, o lateral veterano é quem mais entrou em campo pelo Verdão, clube que está desde 2018. Foram, até aqui, 344 jogos e nove gols marcados. Além disso, assim como Mayke, Marcos Rocha coleciona títulos e momentos importantes. São 11 taças conquistas, que também incluem duas Libertadores e três Brasileiros.

