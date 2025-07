O atacante Facundo Torres foi o autor do único gol do Palmeiras no empate com o Mirassol, por 1 a 1, na noite desta quarta-feira (16), no retorno do time ao Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque. O resultado deixou um gosto amargo ao time de Abel Ferreira, que largou na frente, mas acabou cedendo o empate ao adversário.

O uruguaio, apesar de chateado com o resultado, mostrou-se satisfeito com a "nova posição" em campo. Com a saída de Estêvão, Facundo Torres volta a sua posição de origem: o lado direito do ataque. Até então, o jogador vinha atuando pelo lado oposto.

- Um pouco triste, a gente queria ganhar, acho que por um detalhe o jogo de hoje. Trabalhar para seguir melhorando para o seguinte jogo que espero que consigamos os três pontos. Me sinto mais confortável jogando pela direita. O time estava precisando de alguem que ajudasse pela esquerda e fiz esse trabalho - disse Facundo Torres após o duelo em casa.

Com o resultado, o Verdão segue em quinto lugar na tabela de classificação, agora com 23 pontos, mas um jogo a menos que os demais times da parte de cima da tabela. A posição, no entanto, pode mudar ao final desta rodada. O Mirassol, por sua vez, aparece em 10°, com 18 pontos.

