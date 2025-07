Reencontro do Palmeiras com torcida tem futebol pobre, vaias e brilho solitário de Ríos

O Palmeiras apresentou um futebol pouco atrativo em seu reencontro com a torcida após a disputa do Mundial de Clubes. O gol de Facundo Torres, em um lapso de criatividade da equipe, salvou o público presente — principal destaque da noite fria no Allianz Parque — de um confronto insosso e arrastado. O vacilo defensivo após bola alçada na área, por sua vez, fez justiça ao que foi produzido pelas duas equipes. Vaias, tímidas, acompanharam o time na saída do gramado.

continua após a publicidade

+ Palmeiras vê ‘leilão’ por Ríos, aguarda novas propostas e mantém postura firme

Assim como tem sido costume na temporada, Richard Ríos precisou assumir as rédeas do meio de campo, ainda que Abel Ferreira tenha escalado Raphael Veiga entre os titulares. Os setores pouco dialogaram, e a incapacidade de concluir as jogadas se tornou cada vez mais evidente conforme o relógio avançava.

Os 38.896 presentes no Allianz Parque tentaram, inconformados com o resultado e, principalmente, com os velhos erros que vêm atrapalhando o Palmeiras ao longo do ano. A arquibancada fez sua parte, mas o elenco, diferente do que mostrou na prorrogação contra o Botafogo, pelas oitavas de final do Mundial, não conseguiu transformar o combustível da torcida em futebol.

continua após a publicidade

O barulho, incessante, finalmente despertou o Palmeiras nos minutos finais. Blitz executada, pressão na saída de bola e acúmulo de chances. O relógio, assim como o goleiro Walter, foram os vilões, e os 90 minutos se encerraram com igualdade no placar.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Abel e a insistência em velhos conhecidos no Palmeiras

Dentre os onze jogadores que começaram a partida diante do Mirassol, Mayke foi quem mais destoou em campo - e a torcida fez questão de ressaltar isso fora das quatro linhas. Escolhido para substituir o lesionado Giay, o lateral não aproveitou a oportunidade, vital para sua "campanha" de permanência no elenco por mais uma temporada.

continua após a publicidade

O agora instável Raphael Veiga, que alterna momentos de brilho com outros de apagão, voltou a ser o escolhido para realizar a conexão entre meio-campo e ataque. Apesar da assistência, o jogador teve atuação apagada e, como já virou rotina, foi substituído durante a segunda etapa.

O Mundial já havia enviado recados a Abel, que relutou em aceitá-los. Irritado com a arbitragem, a atuação e o tropeço, viu seu time perder a chance de encostar no líder Flamengo e terá que conviver com questionamentos. Os gritos, antes de apoio, se transformaram em críticas, essas em sua maioria direcionadas a Savio Pereira Sampaio.

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, durante partida contra o Mirassol (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Ríos em evidência pelo Palmeiras, seja dentro ou fora de campo

Em meio às especulações sobre uma eventual transferência para o futebol europeu ainda nesta janela, Richard Ríos voltou a ser o principal destaque do Palmeiras. Caçado em campo, o colombiano ditou o ritmo de uma equipe que, sem encantar, voltou a tropeçar em casa.

Assim como a maioria das jogadas criativas do time comandado por Abel Ferreira nesta noite, foi dos pés de Ríos que saiu o passe preciso que encontrou Raphael Veiga dentro da área. O camisa 23 teve apenas o trabalho de dar um toque de calcanhar para o chute certeiro de Facundo Torres abrir o placar para o Verdão.

O desvio em João Victor ajudou, e a revisão da equipe de arbitragem no VAR — que poderia anular o gol salvador diante da falta de criatividade — não atrapalhou. O desempenho, sim. Empate amargo, com sabor de derrota e acompanhado de vaias.