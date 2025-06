Paulinho segue cronograma, e Palmeiras dá sequência à preparação para o Mundial

O elenco do Palmeiras segue a todo vapor na preparação para a disputa do Mundial de Clubes da Fifa. Na Academia de Futebol, na manhã desta sexta-feira (6), o time deu continuação aos trabalhos sem oito jogadores que estão com suas seleções nesta Data-Fifa. Em cronograma individualizado de controle de carga, o atacante Paulinho participou de parte do trabalho no gramado.

continua após a publicidade

➡️ Palmeiras lança camisas de manga longa da temporada 2025; veja imagens

Estêvão (Brasil), Richard Ríos (Colômbia), Gustavo Gómez (Paraguai), Piquerez, Facundo Torres e Emi Martínez (Uruguai), além dos jovens Benedetti e Luighi, que estão com a Seleção Brasileira Sub-20, estão fora dos treinamentos com a comissão técnica. Esses jogadores se juntarão ao grupo alviverde apenas nos Estados Unidos, no dia 11, ou seja, dois dias após a delegação do Palmeiras chegar no exterior.

A primeira atividade foi dividida. De um lado do campo, os jogadores aprimoraram jogadas combinadas em profundidade, cruzamentos e finalizações, enquanto, do outro, os atletas aperfeiçoaram enfrentamentos com ênfases em marcações, simulações de jogo e contra-ataques. Na sequência, houve uma movimentação de nove contra nove sob o comando da comissão de Abel Ferreira

continua após a publicidade

Depois do treino, o meio-campista Raphael Veiga falou da recente marca obtida de 350 partidas pelo clube. O camisa 23 soma atualmente 351 jogos, 105 gols e 53 assistências.

- Nunca imaginei estar vivendo tudo isso, meu sonho sempre foi jogar um jogo com a camisa do Palmeiras. Então, esses 350 jogos representam muito para mim, é uma alegria muito grande saber que eu consegui chegar ao time do meu coração e jogar, ser campeão e ajudar. Que venham mais vários jogos ainda, mais títulos, porque realmente eu sou muito feliz por viver aqui - disse o maior artilheiro do clube no século e o atual maior goleador do Allianz Parque, com 53 bolas na rede.

continua após a publicidade

Veiga fala sobre a disputa do Palmeiras no Mundial

- Na minha opinião, é um campeonato diferente do que estamos habituados. Acho que também o nível aumenta pelos times que vão estar lá. É um jogo também muito mental, você tem de estar muito bem preparado mentalmente porque qualquer espaço, qualquer detalhe que você erre, às vezes pode sair um gol. Estamos muito motivados, sabemos da capacidade do nosso time, como já provamos nos últimos anos. Faremos o nosso melhor, com certeza vamos competir muito, criar muita dificuldade também e espero sair de lá com um campeonato positivo para gente - explicou Veiga.

- Disputei dois Mundiais, já pude fazer gols, então, de novo, fico feliz por ter vivido isso. Acho que hoje eu chego mais preparado do que nos outros, por tudo que eu passei, essa bagagem ajuda. E, como sempre fazemos, estamos dispostos a ajudar no que precisar, aqui todo mundo já viveu muita coisa no futebol, é muito experiente. Quem ainda não jogou o Mundial também vai conseguir lidar com a parte emocional, o campo. Estou ansioso para chegar lá logo, gosto desses momentos assim, então estou muito feliz e motivado com isso - concluiu.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras