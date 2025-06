Palmeiras lança camisas de manga longa da temporada 2025; veja imagens

O Palmeiras e a Puma Brasil apresentam, na manhã desta sexta-feira (6), as versões de manga longa dos uniformes HOME e AWAY da temporada 2025. O modelo mantém o design lançado em fevereiro, que celebra a histórica conquista do Mundial de 1951 e dá continuidade à campanha “De fato é campeão”, uma homenagem à trajetória de conquistas do clube.

continua após a publicidade

➡️ Ausência de titulares é desafio para Abel montar equipe do Palmeiras para estreia do Mundial

Segundo informações do clube, a versão de manga longa preserva o design icônico da temporada, mas com uma nova silhueta, que combina com o estilo de quem quer expressar a paixão pelo clube dentro e fora dos estádios, inclusive nos dias mais frios.

Com acabamento elegante e modelagem diferenciada, a versão long sleeve oferece o mesmo design e tecnologia das camisas de manga curta, incluindo o tecido dryCELL, que garante respirabilidade e conforto. Os detalhes gráficos seguem os da coleção original: as 12 estrelas que representam os títulos brasileiros, o “P” de Palmeiras envolto em louros e a frase “De fato é campeão” na parte interna da gola, reforçando o orgulho e a tradição alviverde em qualquer estação.

continua após a publicidade

Novos uniformes do Palmeiras no mercado:

As camisas chegam ao mercado em datas distintas: a versão HOME long sleeve estará disponível a partir desta sexta-feira (6), enquanto a versão AWAY long sleeve chega a partir do dia 20 de junho – ambas serão vendidas exclusivamente na versão Torcedor Masculina Adulta, com tamanhos do PP ao 2GG e preço de R$ 429,99. Os modelos poderão ser encontrados nos sites PalmeirasStore.com e PUMA.com, além das lojas físicas da Palmeiras Store e da PUMA.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Foto: Divulgação/Palmeiras

Foto: Divulgação/Palmeiras