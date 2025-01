Palmeiras registra Paulinho no BID; veja possível data de estreia

Contratação mais cara da história do Palmeiras, Paulinho foi anunciado oficialmente no final de 2024, mas teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF apenas nesta quinta-feira (23).

O atacante, no entanto, segue fora de combate. Após o fim da última temporada, Paulinho passou por uma cirurgia para tratar uma fratura por estresse na tíbia da perna direita. A expectativa é que ele desfalque o Palmeiras em todo o Campeonato Paulista e fique à disposição da comissão técnica entre o fim de março e o início de abril.

- Esse tipo de cirurgia tem ótimo prognóstico, a incidência de bom resultado é altíssima, ele deve voltar sem problemas ao mesmo nível. Claro que varia um pouquinho de acordo com o tipo de fratura, o local do osso, mas a gente fala de retorno ao futebol, em média, em três meses. Não é uma lesão que incapacita, que muda o nível do atleta - Gabriel Pecchia, ortopedista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em entrevista ao Lance!.

Paulinho custou 18 milhões de euros (R$ 115 milhões na cotação da época) fixos aos cofres do clube, além da ida de Gabriel Menino e Patrick, volante do sub-20, para o Atlético-MG. Vale destacar que o Alviverde manteve um percentual de ambos os atletas.

Paulinho, reforço do Palmeiras, foi registrado no BID da CBF nesta quinta-feira (23) (Foto: Reprodução)

Campeão Brasileiro e finalista da Libertadores com o Galo, o atacante chega para suprir a saída de Dudu, que rescindiu contrato de forma amigável após dez temporadas no clube.