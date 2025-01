Técnico do Palmeiras, Abel Ferreira alfineta Claudinho: ‘Queremos jogadores de caráter’

Técnico do Palmeiras, Abel Ferreira alfinetou Claudinho, ex-jogador do Zenit, da Russia, durante entrevista coletiva. O estafe do meio-campista havia acertado a transferência para o clube paulista, mas comunicou a mudança de planos à diretoria alviverde nas últimas horas.

De forma clara, o treinador português afirmou que quer trabalhar com "homens de caráter" e voltou a exaltar o atual elenco, que teve apenas duas adições nesta janela de transferências: os atacantes Facundo Torres e Paulinho, que se recupera de uma lesão na perna.

— Quero que os jogadores que eu tenho, que é com esses que eu conto. Continuem a trabalhar como têm trabalhado. Os que hoje vieram aqui, os que estão no CT a prepararem-se para o próximo jogo. Quero que continuem a ser este grupo de homens de caráter, seja contra quem for, seja onde for. Joguem para ganhar. As posições estão bem identificadas. Sei perfeitamente o esforço que a nossa Presidente está a fazer, juntamente com o Barros. Às vezes acontecem situações que a nossa Presidente fez, e muito bem a expor. O que queremos aqui é jogadores que queiram muito vir para o Palmeiras, de caráter, jogadores de palavra, que queiram pertencer aos grupos de trabalho — afirmou o treinador.

Mesmo após a vitória de virada na Vila Belmiro, Abel voltou a cobrar contratações e afirmou que o clube precisa de, ao menos, reforços em três setores.

— Vamos também perceber realmente as reais necessidades da nossa equipe. Também tem os jogadores que nós valorizamos, e precisamos perceber isso agora. São 3 posições que nós precisamos e vamos contar com o nosso esforço para conseguir isso — completou.

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

O Palmeiras volta a campo no próximo sábado (25), contra o Novorizontino, às 20h30 (de Brasília), na Arena Barueri, pela quarta rodada do Campeonato Paulista.